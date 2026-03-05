人大開幕會將開　兩重磅文件引關注

第十四屆全國人民代表大會第四次會議將於今天上午9時在人民大會堂開幕（中評社 海涵攝） 中評社北京3月5日電（記者 海涵）第十四屆全國人民代表大會第四次會議將於今天上午9時在人民大會堂開幕，中共中央總書記、國家主席習近平將出席大會。



開幕會有七項議程：聽取國務院總理李強關於政府工作的報告；審查國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要草案；審查2025年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2026年計劃草案的報告及計劃草案；審查2025年中央和地方預算執行情況與2026年預算草案的報告及預算草案；聽取全國人大常委會副委員長李鴻忠關於中華人民共和國生態環境法典草案的說明；聽取全國人大常委會副委員長李鴻忠關於中華人民共和國民族團結進步促進法草案的說明；聽取全國人大常委會副委員長李鴻忠關於中華人民共和國國家發展規劃法草案的說明。



即將在開幕會上發布的政府工作報告和十五五規劃綱要草案受到各界高度關注。中外記者冒雪提前兩個多小時抵達會場，為及時報導相關消息做準備。



據大會安排，十四屆全國人大四次會議將於3月12日下午閉幕，會期共8天，安排3次全體會議。大會議程共11項，分別為：審議政府工作報告；審查“十五五”規劃綱要草案；審查2025年計劃執行與2026年計劃草案相關報告及草案；審查2025年預算執行與2026年預算草案相關報告及草案；審議生態環境法典（草案）、民族團結進步促進法（草案）、國家發展規劃法（草案）；審議全國人大常委會工作報告、最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告；審議關於法律清理工作情況和有關法律與決定處理意見的報告。



會議期間將舉辦3場主題記者會，聚焦經濟、民生、外交領域；設置3場“代表通道”與3場“部長通道”採訪活動，分別在開幕會、第二次全體會議、閉幕會前後舉行，及時傳遞大會聲音、回應社會關切。（後方支援助理記者：曹晶）