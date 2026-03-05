美國法院要求美海關部門“退還”非法關稅

中評社香港3月5日電／美國國際貿易法院法官4日在相關訴訟案中發出指令，要求美國海關與邊境保護局在關稅清算中，不得依據《國際緊急經濟權力法》徵收關稅。



新華社報導，這一指令意味著，該局需要“退還”此前依據《國際緊急經濟權力法》徵收的關稅。



此前，美國最高法院2月20日公布裁決，認定美國《國際緊急經濟權力法》沒有授權總統徵收大規模關稅。