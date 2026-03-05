【
大
中
小
】 【
打 印
】
美國法院要求美海關部門“退還”非法關稅
http://www.CRNTT.com
2026-03-05 09:01:48
中評社香港3月5日電／美國國際貿易法院法官4日在相關訴訟案中發出指令，要求美國海關與邊境保護局在關稅清算中，不得依據《國際緊急經濟權力法》徵收關稅。
新華社報導，這一指令意味著，該局需要“退還”此前依據《國際緊急經濟權力法》徵收的關稅。
此前，美國最高法院2月20日公布裁決，認定美國《國際緊急經濟權力法》沒有授權總統徵收大規模關稅。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
白宮：向伊朗派美軍地面部隊目前不在計劃內
(2026-03-05 08:37:50)
台業界籲正視 兩岸緊繃稀土取得有危機
(2026-03-05 00:01:20)
特朗普揚言地面部隊進入伊朗 栗正傑：虛張聲勢
(2026-03-04 18:25:50)
盧秀燕訪美傳達產業意見 江啟臣拋2建議
(2026-03-04 14:43:45)
赴美前召開關稅座談會 盧秀燕：向美方發聲
(2026-03-04 11:54:09)
重構與困境：特朗普2.0國家安全戰略解析
(2026-03-04 11:36:08)
特朗普新國家安全戰略與美國涉台關係新動向
(2026-03-04 11:32:43)
美軍：已打擊伊近兩千個目標並摧毀17艘軍艦
(2026-03-04 11:07:33)
伊朗反擊 郭正亮：特朗普不在乎民調才有鬼
(2026-03-04 10:04:57)
美媒：動武以來美總統特使未與伊朗外交接觸
(2026-03-04 09:26:54)