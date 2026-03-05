【
大
中
小
】 【
打 印
】
以媒：庫爾德武裝開始在伊朗境內開展地面活動
http://www.CRNTT.com
2026-03-05 08:50:48
中評社香港3月5日電／以色列第12頻道電視台4日晚間援引美國高級官員的話報導，駐扎在伊拉克境內的“伊朗庫爾德反政府武裝”從該國北部向伊朗發起“地面進攻”。
新華社援引以色列《耶路撒冷郵報》網站當天報導，以色列和美國官員向其證實，數千名庫爾德武裝成員已從伊拉克邊境地區開始向伊朗境內“開展地面活動”。
另據《以色列時報》網站報導，在伊拉克境內的“伊朗庫爾德反政府武裝”據信有數千名士兵，其介入“可能對伊朗構成挑戰，也可能使伊拉克進一步捲入衝突”
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
彈藥告急？美對伊空襲能撐多久
(2026-03-05 08:42:27)
美中央司令部：首次實戰使用遠程精確打擊導彈
(2026-03-05 08:39:05)
外媒：美軍在斯里蘭卡海域對伊朗軍艦實施打擊
(2026-03-05 08:38:27)
白宮：向伊朗派美軍地面部隊目前不在計劃內
(2026-03-05 08:37:50)
伊朗反擊美以可用哪些軍備？
(2026-03-05 08:19:31)
俄媒披露：美軍使用AI參與對伊朗空襲
(2026-03-05 08:18:56)
以軍稱在德黑蘭上空擊落伊朗戰機
(2026-03-05 08:18:00)
卡塔爾證實伊朗導彈擊中美軍烏代德基地
(2026-03-05 08:17:28)
伊朗稱向美以目標發射40多枚導彈
(2026-03-05 08:16:51)
張國葆：特朗普不趕緊結束戰爭 訪華恐生變
(2026-03-05 00:54:40)