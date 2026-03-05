以媒：庫爾德武裝開始在伊朗境內開展地面活動

中評社香港3月5日電／以色列第12頻道電視台4日晚間援引美國高級官員的話報導，駐扎在伊拉克境內的“伊朗庫爾德反政府武裝”從該國北部向伊朗發起“地面進攻”。



新華社援引以色列《耶路撒冷郵報》網站當天報導，以色列和美國官員向其證實，數千名庫爾德武裝成員已從伊拉克邊境地區開始向伊朗境內“開展地面活動”。



另據《以色列時報》網站報導，在伊拉克境內的“伊朗庫爾德反政府武裝”據信有數千名士兵，其介入“可能對伊朗構成挑戰，也可能使伊拉克進一步捲入衝突”