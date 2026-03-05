【
以軍：打擊了黎巴嫩境內數十個真主黨目標
http://www.CRNTT.com
2026-03-05 09:03:25
中評社香港3月5日電／以色列國防軍4日晚間發表聲明稱，以軍打擊了黎巴嫩境內數十個真主黨目標。
新華社報導，根據這份聲明，以軍完成新一輪空襲，摧毀了黎巴嫩境內多處真主黨基礎設施。被打擊的目標包括位於利塔尼河以南的多個真主黨火箭和導彈發射場，以及一處無人機生產設施。
以軍指認，黎巴嫩真主黨“利用這些基礎設施推動並實施多起針對以色列士兵和平民的襲擊”。
