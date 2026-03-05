星島：世局詭譎香港更須自強　把握“十五五”

中評社香港3月5日電／星島日報今天社論說，全國兩會開幕，“十五五”規劃草案即將審議通過並公布細節，其中有關香港的戰略部署備受矚目。當今世界，保護主義抬頭、供應鏈重構、武裝衝突頻仍、科技戰白熱化，構成前所未有的不確定性，許多小型經濟體被逼在狹縫中求存。香港無疑是幸運的，因為我們背靠一個欣欣向榮的祖國。但這並不表示香港不須積極作為，我們應當在國家的引領下，自立自強，實現經濟高質量、可持續發展，在風雲詭譎的世界煥發光茫。



社論說，香港雖不搞社會主義，但在國家規劃中有著相當特殊的位置，例如中央欲推進人民幣國際化，提升資本項目開放水平，就不得不借助香港。香港今後要做的，一方面是繼續以己所長，貢獻國家所需，另一方面是要乘國家發展的東風，努力拼經濟，加速由治及興，成就自己。



在“十四五”時期（2021至2025年），香港經歷疫情打擊，經濟陷入低谷，各行各業不得不承受轉型期的陣痛。但因為底氣夠，香港從谷底反彈——港股IPO規模去年重返全球第一、駐港公司數目達破紀錄的1.11萬間，國際金融中心地位更穩固；北部都會區建設亦加速推進，創科成績初顯。這一切得來不易。暫時來說，金融、營商等傳統優勢我們守得住，但在發展新質生產力方面，優勢未算突出。故此，我們期盼香港在“十五五”時期能夠快馬加鞭追落後。



社論說，過去數年，我國創意迭出，包括在量子科技、生命科學、物質科學、空間科學等領域取得重大原創成果。在“十五五”時期，香港固然要保持國際金融、航運、貿易中心的傳統地位，但也要積極向內地看齊，加快國際創新科技中心之建設，向高增值多元化轉型。



社論認為，世局詭譎，外部風險雖大，但國家發展大局穩定向好，為香港提供堅實後盾。通過主動對接“十五五”，香港不僅可以穩守傳統優勢，更能開拓新動能。關鍵在於行動：政府須強化治理、統籌協調；企業要把握機遇、創新求變；社會各界應凝聚共識、共同奮進。衹有這樣，香港才能在“十五五”時期做出成績，為長期繁榮穩定注入強勁動力，真正實現乘勢躍升。