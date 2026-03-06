代表通道：履職盡顯擔當　自主創新交出答卷

全國人大代表，中國一汽研發總院首席技能大師楊永（右）和全國人大代表、北京微芯區塊鏈與邊緣計算研究院院長董進（左）接受記者採訪（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月7日電（記者 陳思遠）3月5日8時，十四屆全國人大四次會議首場“代表通道”集中採訪活動在人民大會堂舉行，來自科技、農業、國防、製造、教育、體育領域的六位全國人大代表，立足本職工作，講述奮進故事。



全國人大代表、北京微芯區塊鏈與邊緣計算研究院院長董進聚焦區塊鏈自主創新，分享我國數字基礎設施建設成果。他介紹，在人工智能的算法、算力、數據三要素中，區塊鏈是確保數據的真實、可信、可回溯。2019年末，北京匯聚在全球區塊鏈領域的頂級科學家數百位，組建了微芯研究院，研發出全球首個軟硬一體的區塊鏈底層操作系統。同時，其團隊研發了全球首款96核的區塊鏈專用加速芯片，讓區塊鏈的性能提升50倍，突破了超大規模區塊鏈網絡所面臨的算力瓶頸，讓國家可信數字基礎設施擁有了“中國芯”！



董進表示，目前，自主的區塊鏈系統在稅務領域、跨境貿易領域、全球支付領域已經應用。他說，面向“十五五”，將緊緊圍繞國家的重大戰略需求，確保我們國家區塊鏈領域的底層核心技術持續領先，真正夯實貫通全國、鏈接全球的“可信數字長城”。



“農民的眼淚，就是我們科研工作者攻堅克難的動力。”全國人大代表高德榮深耕小麥育種領域，始終把糧食安全與農民期盼放在心上。



他表示，小麥品種改良一直在路上，我們追求的，不僅是“吃得飽”，更要“吃得好”，還要讓種糧人有奔頭。履職期間，他在田埂上收集聲音並認真記下，轉化為一份份代表建議。未來，他將繼續深耕麥田，讓土地多產糧，讓農民多收入，一起把飯碗端得更穩、更牢。



“人民空軍因戰而建、為戰而飛、向戰而行。”全國人大代表，空軍航空兵某旅殲－16飛行員王文毅以軍人使命詮釋家國擔當。他表示，作為一名飛行員，他最真切的感受是基層部隊戰備訓練抓得越緊，打仗能力就練得越強。雖然戰備任務很重、訓練強度很大，但能夠守護家國安寧、人民幸福，心中的使命感、自豪感便油然而生。

