李強：財政政策更積極　貨幣政策適度寬鬆

國務院總理李強代表國務院，向十四屆全國人大四次會議作政府工作報告（中評社 海涵攝） 中評社北京3月5日電（記者 海涵）第十四屆全國人民代表大會第四次會議今天上午9時在人民大會堂開幕，國務院總理李強代表國務院，向十四屆全國人大四次會議作政府工作報告。



國務院總理李強5日在政府工作報告中提出，我們將堅持穩中求進、提質增效，發揮存量政策和增量政策集成效應，加大逆周期和跨周期調節力度，切實提升宏觀經濟治理效能。



李強表示，繼續實施更加積極的財政政策。今年赤字率擬按4%左右安排，赤字規模5.89萬億元、比上年增加2300億元。一般公共預算支出規模將首次達到30萬億元、比上年增加約1.27萬億元。擬發行超長期特別國債1.3萬億元，持續支持“兩重”建設、“兩新”工作等。擬發行特別國債3000億元，支持國有大型商業銀行補充資本。擬安排地方政府專項債券4.4萬億元，完善專項債券項目負面清單管理和自審自發試點，重點支持建設重大項目、置換隱性債務、消化政府拖欠賬款等。今年財政支出繼續保持相當規模，要持續用力優化支出結構，更加注重支持提振消費、投資於人、保障民生等方面，提高財政資金使用效益。中央財政增加對地方財力性轉移支付規模，開展整合統籌使用轉移支付資金試點，增強地方自主財力和統籌能力。壓實分級保障主體責任，兜牢基層“三保”底綫。各級政府要更好“當家理財”，建立健全增收節支機制，積極盤活利用存量資源資產，嚴肅財經紀律，強化預算約束，嚴控一般性支出，堅決落實過緊日子的要求，務必把省下來的每一分錢都用到發展的關鍵點、群衆的急需處。



李強指出，繼續實施適度寬鬆的貨幣政策。把促進經濟穩定增長、物價合理回升作為貨幣政策的重要考量，靈活高效運用降准降息等多種政策工具，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。優化創新結構性貨幣政策工具，適當增加規模，完善實施方式。暢通貨幣政策傳導機制，充分發揮數據要素、知識產權等無形資產作用，強化考核評估、融資擔保、風險補償等支持措施，引導金融機構加力支持擴大內需、科技創新、中小微企業等重點領域。規範信貸市場經營行為，降低融資中間費用，促進社會綜合融資成本低位運行。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。



李強表示，強化改革舉措與宏觀政策協同。推動高質量發展，既要政策給力，也要改革發力。要用改革的辦法打通經濟循環的卡點堵點，將政策效果轉化為經濟內生增長動能。增強宏觀政策取向一致性和有效性，將各類經濟政策和非經濟政策、存量政策和增量政策納入宏觀政策取向一致性評估，使各類政策措施同向發力、形成合力。加強財政、金融、就業、產業等政策協同，深入挖掘政策結合點，創新實施工具，持續放大“組合拳”效應。健全預期管理機制，提振社會信心。



（後方支援助理記者：葉佳怡）