白宮向參議院提交美聯儲下任主席提名

中評社香港3月5日電／美國白宮4日發佈消息說，白宮已向國會參議院提交關於凱文·沃什擔任美國聯邦儲備委員會下一任主席的提名，其擬定任期為4年。白宮同時向參議院提交了沃什擔任美聯儲理事的提名。



美國總統對美聯儲理事和主席的提名均須獲得參議院批准。由於特朗普政府威脅對美聯儲現任主席鮑威爾進行刑事調查並試圖解雇美聯儲理事莉薩·庫克，沃什擔任美聯儲主席的提議能否獲得參議院同意面臨不確定性。



新華社報導，鮑威爾的任期將於2026年5月結束，但其美聯儲理事職位任期將持續至2028年1月底。特朗普在其首個總統任期裡就曾多次批評鮑威爾的貨幣政策。2025年1月再次出任美國總統後，特朗普頻繁批評鮑威爾在降息方面行動遲緩，加劇了聯邦政府債務負擔，並多次威脅解除其美聯儲主席職務。



特朗普1月30日通過社交媒體宣佈，提名沃什為下任美聯儲主席。沃什出生於1970年，2006年至2011年擔任美聯儲理事，目前是斯坦福大學訪問學者。



美聯儲全稱是美國聯邦儲備系統，核心機構包括聯邦儲備系統理事會（簡稱聯邦儲備委員會）、聯邦公開市場委員會和12家總部設在不同城市的地區聯邦儲備銀行。理事會7名理事由總統任命，任期14年；主席由總統在理事中選擇，任期4年，可連任。總統很難同時控制所有理事人選，但可在理事會出現空缺時安插“自己人”。