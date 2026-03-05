以色列調整民防警戒等級　有條件開放辦公場所

中評社香港3月5日電／以色列國防軍4日晚說，根據本土守備司令部進行的形勢評估，決定自5日起更新防禦指南，將全國所有地區的活動級別從“必要活動”調整為“有限活動”。



新華社報導，根據最新防禦指南，以色列禁止所有教育活動，在滿足規定時間內可到達避難場所的條件下，允許最多50人集會和開放辦公場所。新防禦指南將於5日12時起生效，並持續至7日20時。



以軍本土守備司令部2月28日將全國所有地區由“全面活動狀態”調整為“必要活動狀態”，除必要行業外，禁止教育活動、集會及辦公場所運營。