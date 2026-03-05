香港西沙新盤熱賣　二手呎價升穿1.7萬

中評社香港3月5日電／中東亂局未削弱置業人士信心，住宅盤短炒獲利頻仍。去年入夥的佐敦高臨剛錄首宗二手買賣，有1房戶獲內地客以近600萬承接，帶挈原業主賬賺逾10%離場；西沙SIERRA SEA變身“炒家天堂”，一個地下連花園2房特色戶剛以688.8萬轉售，實用呎價達17220元，這是該盤二手樓價首次突破1.7萬元呎大關。



大公報報導，入夥逾半年的佐敦高臨首宗二手買賣即賺，中原地產首席分區營業經理胡鴻洲透露，成交屬高臨A2座低層D室1房單位，實用面積277方呎，望市景，原業主開價650萬元，議價8.5%以595萬元沽出，實用呎價21480元。胡鴻洲透露，新買家為內地客，正申請高才通計劃來香港，由於鍾情高鐵站周邊物業，原本計劃購入同區新盤，但擔心遲買會貴，所以睇樓一天隨即還價並且購入上址。據瞭解，原業主於2024年5月以536.4萬元一手購入單位，持貨約22個月，賬面獲利58.6萬或10.9%。胡鴻洲透露，原業主當年選擇提早成交，獲額外4%回贈，若計及回贈，賬面賺幅漲至約15%。



同盤本月5宗買賣 最多賺35%



西沙SIERRA SEA第2期新盤熱銷，不少向隅客流入二手市場，帶動屋苑首兩期身價躍升，甚至首度突破1.7萬元呎。美聯物業聯席區域經理區祺彬表示，SIERRA SEA本月暫錄5宗二手成交，包括1A期3座地下一個連花園2房特色戶，實用面積400方呎，附設約330呎花園，買家鍾情單位連花園設計，遂以688.88萬元承接自住，實用呎價17222元，為SIERRA SEA二手呎價新高；原業主於2025年5月以584萬元一手購入，賬面獲利104.88萬元，單位約10個月炒貴約18%。



值得留意，SIERRA SEA第2B期3座一個實用面積420方呎的地下特色戶，發展商上月以723萬元賣出，實用呎價17214元，意味前述單位成交呎價不但貴絕二手，亦略貴於最近開售的同類一手呎價。



二手樓價反彈，SIERRA SEA再有業主勁賺逾3成離場。中原地產資深區域營業經理胡耀祖表示，SIERRA SEA第1B期5座低層A室，實用面積571方呎，本月以786萬元易手，實用呎價13765元，一手原業主於去年5月以約580.36萬一手購入，短短10個月賬面勁賺205.64萬元，賺幅達35.4%。



康城兩房持年半賺9.4%



此外，香港置業首席分區董事劉浩勤表示，將軍澳日出康城Park Seasons第2B座低層D室2房單位，實用面積437方呎，剛以681萬易手，實用呎價15584元，原業主於2024年8月以622.5萬一手買入，持貨約19個月，賬面獲利58.5萬或9.4%。



銀主盤獲用家追價承接，晉誠地產高級營業經理鄧錦雄表示，深井縉皇居3座高層B及C室相連戶銀主盤，實用面積共1306方呎，連2個車位，銀主叫價1470萬元，由於多於一名買家出價，最終獲同屋苑業主追價至1492萬元購入，實用呎價11424元，成交價與市價1520萬元相若。