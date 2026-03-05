石油危機衝擊　韓股再瀉12%

中評社香港3月5日電／伊朗霍爾木茲海峽遭封鎖，市場恐石油供應短缺，亞洲股市大幅震倉，韓股再插水12%，創下史上單日最大跌幅，泰股亦曾瀉逾8.5%，大摩認為，日韓作為主要能源進口國，短期市場受到影響最大。歐美股市經過周二大波動後，周三略為回穩，歐洲股市曾反彈0.6%，美股早段反彈，道指曾報48178點，升0.45%。



大公報報導，亞股在周三跌勢未止，韓股繼續是區內跌幅最慘烈的股市，中東戰事擴大和油價大幅回升，令投資者重新評估AI熱潮的何去何從，令早前累積下來的AI升浪動力頓失。至於近期一直追捧韓國股市的外資，亦大舉出逃。Maybank Securities主經紀交易主管Tareck Horchani表示，油價急升和外匯市場大幅波動驅使日、韓等石油入口國股市出現去風險化，外國資金更大手削減早前建立的大量科技股好倉。



韓國股市在盤中跌至逾8%後，再次觸動熔斷機制，大市暫停交易約20分鐘，在復市後，韓股跌幅曾略為收窄，但其後再次擴大，在收市時大跌12%，報5093點，為該股市過去46年來最大跌幅，單單一周內便蒸發掉5000億美元市值。大摩報告指出，韓國對能源進口依賴度極高，超過95%的能源來自進口，其中70%的石油進口源自中東，直接受地緣政治衝突影響。分析顯示，油價每上漲10%，韓國通脹可能增加0.6%。



泰國股市亦曾大跌逾8.5%，曾創下接近六年以來最大跌幅，並觸發熔斷機制，一度停市30分鐘，但復市後跌幅收窄，收市跌5.5%。DBS高級經濟師Radhika Rao認為，泰國是中東衝突中，其中一個受影響最嚴重的經濟體，原因是極度需要原油入口，而油價一旦大升，入口商便會把價格壓力轉嫁給消費者；此外，泰國亦是區內一大液化天然氣買家。