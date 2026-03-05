中國春節消費旺　服務業PMI飆至56.7

中評社香港3月5日電／國家統計局最新數據顯示，2月中國非製造業PMI較前值提升0.1個百分點至49.5，景氣狀況有所改善。標普和RatingDog（下稱，RD）發布的2月中國服務業PMI也較前值提升4.4個百分點報56.7，創33個月來最強增幅。分析稱，2月與春節出行、消費緊密相關行業表現良好，官方與標普數據同步改善，得益於內外部需求的雙雙回暖，且內需驅動特徵更為明顯，短期服務業景氣度料在擴張區間平穩運行。



大公報報導，官方數據顯示，2月建築業PMI較前值下降0.6個百分點至48.2；服務業PMI較前值提升0.2個百分點至49.7。



住宿餐飲文娛行業活躍



另外，住宿、餐飲、文娛體育等行業PMI均處在60以上高位景氣區間，惟資本市場服務、房地產等行業PMI低於榮枯線。



從標普的中國服務業PMI看，2月服務業新接業務量創2024年6月以來最快增速；服務業新接海外訂單錄一年來最高增速。面對需求上升，企業上調銷售價格，平均銷售價格三個月來首次調升，升幅為2024年6月以來新高。



展望未來，2月非製造業的業務活動預期指數報55，雖較前值下降1個百分點，但仍保持在較高景氣區間，預示業界對後市發展仍有信心。當月標普服務業信心度也較年初改善。樣本企業普遍認為，需求狀況好轉和業務拓展計劃將支持後續銷售進一步增長。



RD創始人姚煜相信，隨著成本傳導得更加順暢，服務業盈利壓力得到邊際緩解，短期看“標普中國服務業PMI有望維持在擴張區間”。