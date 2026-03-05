李強作政府工作報告（全文）

國務院總理李強代表國務院，向十四屆全國人大四次會議作政府工作報告（中評社 海涵攝） 中評社北京3月5日電（記者 海涵）3月5日上午9時，十四屆全國人大四次會議在人民大會堂開幕，國務院總理李強代表國務院向大會作政府工作報告。報告全面回顧了2025年及“十四五”時期我國經濟社會發展取得的非凡成就，深刻分析當前發展面臨的機遇與挑戰，並闡述了“十五五”規劃綱要草案主要內容，部署了2026年政府工作重點任務，為新一年推動高質量發展、實現“十五五”良好開局擘畫行動藍圖。



以下是政府工作報告全文：



2025年是很不平凡的一年。黨的二十屆四中全會勝利召開，擘畫了未來五年我國發展的宏偉藍圖。我們隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，設立台灣光復紀念日，極大振奮民族精神、激發愛國熱情、凝聚奮鬥力量。面對國內外形勢深刻複雜的變化，以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全國各族人民迎難而上、奮力拼搏，堅定不移貫徹新發展理念、推動高質量發展，統籌國內國際兩個大局，全年經濟社會發展主要目標任務順利完成，“十四五”圓滿收官，中國式現代化邁出新的堅實步伐。



一年來，我國經濟頂壓前行、展現強大韌性。經濟運行總體平穩、穩中有進，國內生產總值增長5%，總量達到140.19萬億元。就業總體穩定，城鎮新增就業1267萬人，城鎮調查失業率平均為5.2%。對外貿易較快增長，出口多元化成效明顯，國際收支基本平衡。民生保障更加有力，居民收入增長和經濟增長同步，脫貧攻堅成果鞏固拓展，實施學前一年免費教育政策、惠及1400萬兒童，全面實施育兒補貼制度、惠及3000多萬嬰幼兒。糧食產量達到1.43萬億斤。重點領域風險化解取得積極進展，社會大局保持穩定。



一年來，我國發展向新向優、彰顯蓬勃活力。新質生產力穩步發展，科技創新成果豐碩，人工智能、生物醫藥、機器人、量子科技等研發應用走在世界前列，芯片自主研發有了新突破，天問二號開啟“追星”之旅，北鬥規模應用全面拓展，雅下水電工程開工建設，首艘國產電磁彈射型航母福建艦正式入列，國產大模型引領全球開源生態。產業結構持續優化，高技術製造業、裝備製造業增加值分別增長9.4%、9.2%，工業機器人、集成電路產量分別增長28%、10.9%，新能源汽車年產量超過1600萬輛，電動汽車充電設施突破2000萬個。單位國內生產總值能耗降低5.1%，生態環境質量持續改善。



過去一年取得的成績來之不易。我們面對的是多年少有的外部衝擊挑戰和國內兩難多難問題交織叠加的複雜嚴峻形勢。國際經貿環境急劇變化，單邊主義、保護主義陡然升級，市場預期受到頻繁擾動，對外貿易明顯承壓。國內經濟深刻轉型，深層次結構性矛盾問題持續顯現，消費、投資增長動力不足。以習近平同志為核心的黨中央帶領我們沉著應對、勇毅前行，對外有理有力有效開展經貿鬥爭，堅定維護我國利益，中美5輪經貿磋商取得積極成果，兩國元首釜山會晤達成重要共識，為經貿合作注入更多穩定性；對內打好政策“組合拳”，加強宏觀政策逆周期調節，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，集中力量辦好自己的事。我們從最壞處打算，向最好處努力，不僅穩住了宏觀經濟大盤，推動高質量發展取得新成效，而且極大提振了全社會的士氣和信心。在這個過程中，我們進一步認識到，做好新形勢下經濟工作必須充分挖掘經濟潛能、必須堅持政策支持和改革創新並舉、必須做到既“放得活”又“管得好”、必須堅持投資於物和投資於人緊密結合、必須以苦練內功來應對外部挑戰。實踐再次證明，堅持黨中央集中統一領導是應對一切困難、做好各項工作的根本保證，中國人民有信心有智慧有力量戰勝一切艱難險阻！

