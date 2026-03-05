中國製造業展韌性　PMI升至52.1

中評社香港3月5日電／大公報報導，中國製造業運行呈現顯著“淡季不淡”特徵。標普和RatingDog（RD）昨日發布的2月中國製造業PMI報52.1，較前值升1.8個百分點，改善度為2020年12月以來最勁。國家統計局同日發布的2月中國製造業PMI則按月回落0.3個百分點至49，但大型企業景氣度加快擴張等積極因素仍續累積。分析稱，季節性擾動環境中，中國製造業仍展現出較強韌性。在全國兩會政策密集發布窗口期，市場信心將顯著提振，本月製造業景氣度大概率趨穩回升運行。



標普數據顯示，2月中國製造業新訂單連續九個月上升，增速為2020年12月以來最快，新出口訂單增速也創2020年9月以來最顯著。2月製造業生產加速擴張，產量指標為2024年7月以來最勁，暢旺需求下積壓業務量仍續攀升。為消化訂單，用工指標自2021年中以來首次連續兩個月錄得增長。此外，2月中國製造商增加採購量，投入品訂購量連續兩個月攀升。



官方製造業PMI則受今年春節錯月及超長春節假期影響，較前值回落0.3個百分點至49，五大核心指標呈現“4降1升”格局。生產指數、新訂單指數、從業人員指數和供應商配送時間指數分別跌1、0.6、0.1及1個百分點，報49.6、48.6、48及49.1；原材料庫存指數則升0.1個百分點報47.5。



高技術企業保持高景氣



國家統計局服務業調查中心首席統計師霍麗慧說，上月產需兩端雖均有放緩，但大型企業PMI按月升1.2個百分點高至51.5；當月高技術製造業PMI為51.5，明顯高於製造業總體水準；消費品行業PMI按月升0.5個百分點至48.8，景氣水準回升。



內地經濟學家宋清輝說，交叉驗證官方和標普數據後不難發現，即使面對春節季節性擾動，2月製造業景氣度仍呈現“淡季不淡”特徵，而今年中國經濟開局表現偏強，製造業短期韌性顯著勝預期。



中國民生銀行首席經濟學家溫彬強調，官方製造業PMI雖連續兩個月低於榮枯線，但從新訂單減去產成品庫存後的動能指標看，製造業內生動能出現一定修復跡象。



政策宜轉向“鞏固與提質”



展望後市，溫彬表示，上月以來宏觀政策總體保持平穩，政策著力鞏固春節前後經濟回升勢頭，將為本季經濟平穩開局築牢政策底盤。RD創始人姚煜認為，當前中國製造業呈現“供需兩旺、信心回暖”的擴張格局，外需走強對製造業景氣度提供重要支撐。他相信，正在召開的全國兩會或在一定程度起到“穩信心、穩預期”作用，短期中國製造業PMI有望繼續在擴張區間平穩運行。



宋清輝指出，全國兩會政策窗口期，政策重心宜從“托底”轉向“鞏固與提質”，建議繼續保持流動性的合理充裕，降低製造業融資成本，穩定企業擴產預期；同時，加快新質生產力相關投資落地，“政策若能精準發力，製造業修復有望延續至上半年”。