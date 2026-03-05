李強：穩定房地產市場　控增量去庫存優供給

國務院總理李強代表國務院，向十四屆全國人大四次會議作政府工作報告（中評社 海涵攝） 中評社北京3月5日電（記者 海涵）十四屆全國人大四次會議5日上午9時在人民大會堂舉行開幕會，國務院總理李強在政府工作報告中介紹今年政府工作任務時提出，加強重點領域風險防範化解和安全能力建設。統籌防風險和促發展，進一步增強發展韌性，堅決守牢安全底綫，促進社會和諧穩定。



李強強調，著力穩定房地產市場。因城施策控增量、去庫存、優供給，探索多渠道盤活存量商品房，鼓勵收購存量商品房重點用於保障性住房等。深化住房公積金制度改革。優化保障性住房供給，加快危舊房改造。有序推動安全舒適綠色智慧的“好房子”建設，實施房屋品質提升工程和物業服務質量提升行動。進一步發揮“保交房”的白名單制度作用，防範債務違約風險。深入推進房地產發展新模式的基礎制度和配套政策建設。



李強指出，積極有序化解地方政府債務風險。支持各地用足用好政策，加快化解隱性債務風險，嚴防虛假化債，堅決把遏制違規新增隱性債務作為鐵的紀律。加大金融、財政支持力度，優化債務重組和置換辦法，多措并舉化解地方政府融資平台經營性債務風險，分類有序推動改革轉型。優化債務監測考核指標，構建統一的政府債務管理長效機制。

