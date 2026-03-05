香港營商景氣連續7個月改善

中評社香港3月5日電／受惠內地及海外訂單回升，標普全球2月香港PMI指數按月升1個百分點至53.3，反映商業景氣連續7個月改善，增長率為三年以來最高。



大公報報導，標普全球市場財智經濟學家Usamah Bhatti表示，2月PMI指數反映企業經營於今年首季中段持續好轉，商業活動和訂單增長同時攀至三個月最高，且部分受訪公司四個月以來，首次增加人手，而生產需求增加，也推動企業積極採購，數量增長為去年12月以來最大。



市場復甦具持續性



對於PMI表現，萬希泉鐘錶公司創辦人兼行政總裁沈慧林向大公報表示，PMI持續擴張核心支撐來自需求端強勁回升。內地與海外訂單同步增長，旅遊消費回暖、本地需求改善，企業產能與採購活動同步活躍，顯示市場復甦且具持續性。就業指標四個月以來首次回升，企業擴充人手，形成經濟向好、就業提升、消費增強的良性循環。



他指這一良好勢頭，離不開香港獨特優勢與政策支持。香港背靠祖國、聯通世界，國際金融、貿易樞紐地位穩固，各項惠企措施有效提振投資意願。



PMI報告指出，投入成本的升幅在2月放緩，但整體依然明顯。企業傾向調高售價，將部分成本轉嫁客戶身上，實則加幅屬2023年11月以來最高。再者，銷情升溫，推動企業不斷增產，產量增長加速至三個月最高，但有數據顯示，不同行業都持續出現產能壓力，企業未完成的工作量已連續三個月增加。