李強：進一步擴大高水平對外開放

國務院總理李強代表國務院，向十四屆全國人大四次會議作政府工作報告（中評社 海涵攝） 中評社北京3月5日電（記者 海涵）十四屆全國人大四次會議5日上午9時在人民大會堂舉行開幕會，國務院總理李強在政府工作報告中介紹今年政府工作任務時提出，進一步擴大高水平對外開放。堅持合作共贏，穩步擴大制度型開放，拓展國際循環，以開放促改革促發展。



李強表示，積極擴大自主開放。以服務業為重點擴大市場准入和開放領域，進一步擴大增值電信、生物技術、外商獨資醫院等領域開放試點，有序擴大數字領域開放，壓減跨境服務貿易負面清單。建好國家服務業擴大開放綜合示範區。推動商簽更多區域和雙邊貿易投資協定，積極推動加入《數字經濟夥伴關系協定》和《全面與進步跨太平洋夥伴關系協定》進程。全面深入參與世貿組織改革，維護和發展開放型世界經濟。優化自由貿易試驗區布局範圍、提升創新引領發展能級，扎實推進海南自由貿易港建設。



李強指出，擴大雙向投資合作。深化外商投資促進體制機制改革，保障外資企業國民待遇，實施新版鼓勵外商投資產業目錄，促進外資境內再投資、擴大本地化生產。加強對外資企業的服務保障，擦亮“投資中國”名片。規範提升各類開發區、園區。引導產業鏈供應鏈合理有序跨境布局，完善海外綜合服務體系，加強對外投資風險防控和海外利益保護。

