李強：鄉村全面振興 端牢中國人飯碗

國務院總理李強代表國務院，向十四屆全國人大四次會議作政府工作報告（中評社 海涵攝） 中評社北京3月5日電（記者 海涵）國務院總理李強5日在政府工作報告仲介紹今年政府工作任務時提出，紮實推進鄉村全面振興。堅持把“三農”工作作為重中之重，深入學習運用“千萬工程”經驗，提高強農惠農富農政策效能，進一步夯實農業農村基礎、提升發展質效。



李強也表示，要毫不放鬆抓好糧食生產。堅持產量產能、生產生態、增產增收一起抓，加力實施新一輪千億斤糧食產能提升行動。穩定糧油生產，促進良田良種良機良法集成增效，推動大面積單產提高、品種培優、品質提升。鞏固提升大豆油料產能，推動棉糖膠等穩產提質。堅持農林牧漁並舉，增加多元食物供給。嚴守耕地紅線，嚴格占補平衡管理，高品質推進高標準農田建設，加強黑土地保護和鹽鹼地綜合利用。制定促進農業保險發展的措施。提高農業綜合防災減災能力。深入實施種業振興行動，加快選育推廣突破性品種，推進先進適用農機裝備研發應用，打通農業科技推廣“最後一公里”。統籌生產、收儲等政策，促進糧食等重要農產品價格保持在合理水準，實施糧食產銷區省際橫向利益補償，調動主產區和農民種糧積極性。各地區都要扛穩責任，共同端牢中國人的飯碗。

