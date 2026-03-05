李強：民生為大 為人民群眾多辦實事

國務院總理李強代表國務院，向十四屆全國人大四次會議作政府工作報告（中評社 海涵攝） 中評社北京3月5日電（記者 海涵）上午9時，十四屆全國人大四次會議在人民大會堂舉行開幕會。國務院總理李強在政府工作報告中介紹今年政府工作任務時提出，更大力度保障和改善民生。堅持民生為大，加強普惠性、基礎性、兜底性民生建設，努力為人民群眾多辦實事。



李強表示，要促進高品質充分就業。加大各類政策對就業的支持力度，構建就業友好型發展方式。延續實施穩崗返還、社保補貼、專項貸款等階段性措施，進一步增加以工代賑投資規模。實施穩崗擴容提質行動，支援勞動密集型行業企業穩定崗位，圍繞發展新興產業、未來產業培育新職業新崗位，增強服務業帶動就業能力。制定高校畢業生等青年就業支持政策，強化農民工穩崗幫扶，做好退役軍人安置和就業服務，加強困難人員就業援助，出台支持靈活就業人員、新就業形態人員參加職工保險的政策。發揮創業擔保貸款貼息等政策作用，加強創業支持引導。完善適應人工智慧技術發展促進就業創業的措施。全面落實農民工工資支付保障制度，加強就業歧視治理，堅決維護勞動者合法權益。持續開展大規模職業技能提升培訓，讓更多勞動者擁有一技之長，更好就業增收。



李強說，要推動教育公平與品質提升。實施新時代立德樹人工程，促進思政課堂和社會課堂有效融合。適應學齡人口結構變化，推進教育資源佈局結構調整。推動基礎教育擴優提質，統籌義務教育優質均衡發展、學前教育優質普惠發展，完善免費學前教育政策，增加普通高中學位供給。持續擴大優質本科教育招生規模。提升職業學校辦學能力，建設特色鮮明高職院校。辦好特殊教育、專門教育，提升終身學習公共服務水準，引導規範民辦教育發展。建設高素質專業化教師隊伍，加強師德師風建設，強化教師待遇保障。加強體育、美育、勞動教育和心理健康教育，健全學校家庭社會協同育人機制，促進學生身心健康、全面發展。



李強指出，要強化基本醫療衛生服務。實施健康優先發展戰略，健全健康促進政策制度體系，提升愛國衛生運動成效，強化公共衛生能力。健全醫療、醫保、醫藥協同發展和治理機制，深化以公益性為導向的公立醫院改革，加強縣區、基層醫療機構運行保障。強化薄弱專科建設，全方位提升急診急救、血液保障和應急能力。優化醫療機構功能定位和佈局，加強基層用藥銜接，做實家庭醫生簽約服務，促進分級診療。推進中醫藥傳承創新，促進中西醫結合。居民醫保人均財政補助標準提高24元。健全多層次醫療保障體系，穩步推動基本醫療保險省級統籌，優化醫藥集中採購和價格治理，深化醫保支付方式改革，完善結餘資金使用政策。堅決打擊欺詐騙保。加快發展商業健康保險，推動創新藥和醫療器械高品質發展，更好滿足人民群眾多元化就醫用藥需求。

