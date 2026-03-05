李家超列席人大會議　對政府報告感到鼓舞

行政長官李家超今天上午在北京列席十四屆全國人大四次會議開幕會。(圖源：李家超社交專頁) 行政長官李家超今天上午在北京列席十四屆全國人大四次會議開幕會，聽取總理李強所作的政府工作報告。(圖源：李家超社交專頁) 行政長官李家超今天上午在北京列席十四屆全國人大四次會議開幕會，聽取政府工作報告。(圖源：李家超社交專頁) 中評社香港3月5日電／香港行政長官李家超今天上午在北京列席十四屆全國人大四次會議開幕會，對於國務院總理李強的政府工作報告感到十分鼓舞和振奮人心。



李家超在社交專頁說，今年是“十五五”開局之年，亦是進一步全面深化改革的重要一年，對“一國兩制”實踐具有重要意義。香港特區政府會切實履行第一責任人的角色，堅定不移貫徹“一國兩制”、“港人治港”、高度自治方針，團結社會各界進一步全面深化改革，更好發揮“一國兩制”制度優勢和香港獨特的國際化優勢，打開發展新天地，全力發展經濟、改善民生，發掘新增長點。



李家超說，他會領導特區政府構建系統性的政策框架，主動對接國家“十五五”規劃，對重點發展領域作出更全面、更精準、更細緻的戰略部署，並制定具宏觀性、戰略性和前瞻性的首份“香港五年規劃”。各政策局已按他較早前的指示成立預備小組並開展準備工作，預備小組會轉為對接“十五五”規劃編制小組並全速工作，今年內完成香港五年規劃，勾勒未來五年香港的發展願景、核心目標、重點領域和重大舉措，為香港社會經濟民生發展提供清晰的路線圖和時間表，推動香港更好融入和服務國家發展大局。



李家超指出，特區政府會繼續鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，全力建設國際創新科技中心和國際高端人才集聚高地，同時推動更多高增值產業落戶北部都會區。在繼續鞏固與傳統經濟體聯繫的同時，會積極開拓新興市場。特區政府已成立內地企業出海專班，對接內地蓬勃發展的生產力、香港國際知名的專業服務、環球買家的殷切需求，攜手優質企業“走出去”、把國際資金“引進來”，扎實推動經濟高質量發展。



他又說，特區政府亦將以更大力度保障和改善民生，並為青年的向上流動搭建更廣闊的舞台；另外會持續提升國際競爭力，深化國際交往合作，強化內聯外通的橋樑作用，實現香港更好發展，為強國建設、民族復興偉業作出更大貢獻。