陳雲英籲台胞為自己來一次大陸　做無悔選擇

台灣省全國人大代表陳雲英兩會期間在駐地接受媒體聯合採訪時（中評社 海涵攝） 中評社北京3月6日電（記者 海涵）台灣省全國人大代表陳雲英兩會期間在駐地接受媒體聯合採訪時呼籲：希望所有台灣青年來一次說走就走的尋根之旅，來大陸遇見真情、尋找機遇、安居樂業。



“今天祖國的大門，對廣大台灣同胞是完全開放、幾乎無障礙的。台灣青年人只要來過大陸一次，就自然會擁抱祖國。”陳雲英呼籲，“所有2300萬台灣同胞中還沒來過大陸的，為自己來一次，做一生不後悔的選擇。看看你的祖國、看看你祖先生活的土地，早已不是百年前任人欺凌的樣子。”台胞只要來大陸一次，所有“台獨”謊言和抹黑都會失效。這也是民進黨當局拼命限制民眾來大陸的原因。



談及台灣同胞在大陸的獨特優勢，陳雲英用五個“最”進行總結，並希望媒體把這五點講透、講好：一是血緣最親，大陸與台灣同胞同根同源；二是距離最近，金門到廈門半小時，台北到廈門飛機只需兩三小時；三是市場最大，14億人的統一大市場，世界唯一、沒有第二；四是機會最多，國家強大，各行各業給年輕人提供大量機會；五是人才政策最好，幾乎所有城市都有優厚政策留住優秀青年。



結合調研情況，陳雲英進一步介紹，中國不衹有一個矽谷，而是有十幾個“矽谷”：北京、上海、廣州、深圳、西安、武漢、成都、重慶、杭州等，都有高科技產業和青年人才計劃，在買房、實習、就業、創業等方面提供優厚條件。她也多次建議，打造“青年之城”，讓青年人有夢想就能實現。



基於大陸的發展機遇與政策利好，陳雲英再次呼籲：希望所有台灣青年來一次說走就走的尋根之旅，來大陸遇見真情、尋找機遇、安居樂業。她說，中國人講“五子登科”，台灣青年來大陸，相信10年內，就能有妻子、有房子、有車子、有孩子、有銀子。只要帶著理想，祖國的機會就在這裡。

