工信部部長：持續抓好現代化產業體系建設

工業和信息化部部長李樂成接受媒體採訪（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月5日電（記者 陳思遠）“十五五”規劃建議把建設現代化產業體系、鞏固壯大實體經濟根基擺在戰略任務的第一條，提出要“構建以先進制造業為骨幹的現代化產業體系”。今年《政府工作報告》也強調要建設現代化產業體系，對此，工信部部長李樂成在今年兩會首場“部長通道”上介紹了該部門將重點發力的方面。



李樂成表示，現代化產業體系是中國式現代化的物質技術基礎，現代化的工業是現代化產業體系的基礎和核心。黨中央、國務院高度重視現代化產業體系建設，習近平總書記多次強調，要構建以先進制造業為骨幹的現代化產業體系。2025年，工業和信息化領域認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，全力穩增長、強創新、促融合、優治理、防風險，全年工業增加值41.7萬億元，對經濟增長的貢獻率35%。我國工業體系門類齊全的優勢、全球第一制造大國的地位更加鞏固。



李樂成說，對我國先進制造業的發展態勢，我這里用“向新”“向優”“向智”“向綠”四個詞來進行描述。“向新”就是發展新動能強勁。新能源汽車的產銷量再創新高，連續11年位居全球第一。航空、航天器及設備制造等新興領域投資實現了兩位數增長，腦機接口、量子科技等前沿新興領域發展迅速。“向優”就是產業結構持續優化。傳統產業轉型升級步伐加快，規上裝備制造業增加值、高技術制造業增加值占規上工業增加值的比重分別達到了36.8%和17.1%。“向智”就是數智制造日益增長。工業互聯網融合應用覆蓋了全部41個工業大類，智能工廠梯度培育取得新進展，培育出了504家卓越級智能工廠，1260家高水平5G工廠。“向綠”就是產業綠色低碳轉型步履穩健。規上工業單位增加值能耗、水耗持續降低，建成了超過8000家國家綠色工廠。



李樂成指出，2026年，我們將認真貫徹落實《政府工作報告》各項部署，持續抓好現代化產業體系建設。

