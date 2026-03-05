工信部：人工智能與製造要“雙向奔赴”

工業和信息化部部長李樂成接受媒體採訪（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月5日電（記者 陳思遠）工信部部長李樂成在今年兩會首場“部長通道”上談及人工智能，表示要大力推動人工智能和制造業“雙向奔赴”。



李樂成表示，近幾年來，人工智能的熱度一直居高不下，今年馬年央視春晚，人形機器人“組團炫技”，成為全網熱議的“頂流”，昨天大會新聞發言人也提到了這一點，機器人的快速進步，讓我們為之驚艶。我這里看來，機器人舞台上所呈現的不只是“武術”和“才藝”，而是中國人工智能從科技攻關走向場景落地亮出的“中國功夫”，是中國人工智能產業創新發展的精彩亮相，是新質生產力走進大衆視野的生動展示。人工智能這個“關鍵變量”，正成為經濟高質量發展的“強勁增量”。2025年，我國人工智能核心產業規模超過1.2萬億元，企業超過6200家，有三個亮點與朋友們進行分享。



第一點，中國的大模型走向世界。去年，中國企業推出的開源大模型下載量全球第一，大幅度降低了人工智能的使用門檻，降低了使用成本，增強了人工智能的普惠性。今天總理《政府工作報告》講到，國產開源大模型引領全球開源生態。



第二點，AI工具賦能生產。我國規上制造業企業人工智能技術應用普及率超30%，這是到去年底的數據。無人產綫、人機協同在車間、在工廠成為“潮流”，極大提升了設計、制造和質量檢驗等各環節的質效。



第三點，智能終端走進了人們的生活。AI眼鏡、AI手機、AI電腦可謂潮品、爆款不斷湧現，走進了千家萬戶。我國企業推出人形機器人300多款，超過全球半數。

