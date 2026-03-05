科技部：擺脫慣性思維打通多強通道

科學技術部部長陰和俊在“部長通道”接受媒體採訪。（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月5日電（記者 陳思遠）十四屆全國人大四次會議3月5日下午舉行“部長通道”集中采訪活動，科技部部長陰和俊就推動科技創新和產業創新深度融合接受記者采訪。



陰和俊表示，黨中央一直對科技創新和產業創新融合發展高度重視，作出系列戰略部署，成效也十分明顯。目前，我國“三新”經濟增加值占GDP的比重已超過18%；在全球工業研發投入2000強企業中，中國大陸企業有525家，占比達到26.3%。在全球百強創新集群排名中，我國的深圳—香港—廣州集群躍居全球第1，北京排名第4，上海—蘇州集群排名第6。



陰和俊指出，“十五五”時期，黨中央對科技創新和產業創新深度融合提出了新的更高要求。我們將堅持科技創新瞄准產業需求、產業發展緊緊依靠科技創新，擺脫過去“先有成果後轉化”的慣性思維，加快推動形成科技創新和產業創新一體謀劃、一體部署、一體推動的新格局，從而打通從科技強到產業強、經濟強、國家強的通道。重點要抓好以下幾方面工作：



陰和俊例舉，一是強化高質量科技供給。抓緊部署實施一批國家重大科技項目，特別是加強集成電路、人工智能、生物制造、量子科技、腦機接口、核聚變能等領域的科技攻關，為產業發展提供更強有力的科技支撑。

