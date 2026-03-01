港區代表委員談政府工作報告：振奮、有可為

多位來自香港的代表表示，報告體現了國家穩定發展及對香港的支持與厚愛（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月6日電（記者 盧哲）十四屆全國人大四次會議5日上午在北京人民大會堂開幕，國務院總理李強作政府工作報告。會後，多位來自香港的全國人大代表、全國政協委員在接受中評社記者訪問時表示，報告體現了國家穩定發展及對香港的支持與厚愛，對此感到振奮與激勵。他們從多方面提出關注，認為香港融入國家發展大有可為。



政府工作報告全面總結了“十四五”期間國家在發展方面取得的輝煌成就，並清晰擘畫了“十五五”規劃的發展藍圖，明確了2026年經濟社會發展目標任務。報告對2026年工作任務做出全面部署，在涉港澳部分強調，我們要堅定不移貫徹“一國兩制”、“港人治港”、“澳人治澳”、高度自治方針，落實“愛國者治港”、“愛國者治澳”原則，提升港澳依法治理效能，促進港澳經濟社會發展.支持港澳更好融入和服務國家發展大局，發揮港澳背靠祖國、聯通世界獨特優勢和重要作用，促進香港、澳門長期繁榮穩定。



全國人大常委會委員、香港特別行政區立法會主席李慧琼表示，本次政府工作報告處於“十四五”圓滿收官與“十五五”謀篇布局的歷史交匯點，立足當下、著眼長遠，是一份承上啟下、穩中求進、以新促質、以民為本的好報告。



李慧琼表示，政府工作報告明確指出支持香港更好融入和服務國家發展大局，“作為港區人大常委，我深切感受到中央對香港的關懷與厚愛。”李慧琼表示，展望“十五五”，國家賦予香港建設國際創科中心的重任，這既是信任也是期許。香港擁有“一國兩制”的制度優勢，完全有能力在新質生產力發展中貢獻所長。



李慧琼還提到，今年，香港特區政府將制定首個五年規劃，這具有里程碑意義。“我們將全力配合特區政府，開展科學調研，確保香港規劃與國家‘十五五’規劃緊密銜接，在國家發展大局中找準定位、發揮作用。”



港區全國人大代表黃冰芬表示，聽取總理政府工作報告後，深受鼓舞、倍感振奮。在國際局勢複雜動盪、風險挑戰增多的當下，我們仍能在和平安全環境中謀發展、繪藍圖、部署年度目標任務，這份穩定與機遇彌足珍貴。