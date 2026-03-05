國資委：全面深入推進國資國企改革

國務院國有資產監督管理委員會主任張玉卓接受媒體采訪。（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月5日（記者 陳思遠）十四屆全國人大四次會議3月5日下午舉行“部長通道”集中采訪活動，國資委主任張玉卓接受媒體記者採訪，談及國資國企的改革。



張玉卓表示，李強總理作的《政府工作報告》，是一個高舉旗幟、求真務實、振奮人心的工作報告。《政府工作報告》裡面對國有企業改革講到兩處，在總結去年工作的時候，講到國有企業改革深化提升行動取得積極成效；在安排部署2026年工作的時候，要求制定和實施進一步深化國資國企改革方案，推進國有經濟布局優化和結構調整。我們將堅決有力抓好貫徹落實。



張玉卓說，國資國企這幾年發展的狀況大家很關心，整體來說是比較好的。“十四五”時期，中央企業資產總額連續躍上了70萬億、80萬億、90萬億元三個大台階，這五年的利潤總額比上一個五年增長了56.2%，全員勞動生產率年均增長7%，高於全國平均水平1個百分點，可以說在質和量上都取得了比較好的成績。取得這樣的進步，很重要的是在於深化改革。“十五五”時期，進一步深化改革，我們的目標就是增強核心功能、提升核心競爭力，做強做優做大國有企業和國有資本，主要在三個方面取得新突破：



第一個新突破就是在推動國有資本“三個集中”上取得突破。國有經濟布局怎麼優化、結構怎麼調整，總書記要求“三個集中”：就是推動國有資本向關系國家安全、國民經濟命脈的重要行業和關鍵領域集中，向關系國計民生的公共服務、應急能力、公益性領域等集中，向前瞻性戰略性新興產業集中。我們的目標是經過幾年的努力，改變國有經濟布局戰綫長、分布廣但高端不足、低端較多的情況，盡可能把中央企業的資產集中到國民經濟97個行業大類當中的20個重點行業裡面，把中央企業88%以上的營業收入也集中到這20個行業裡面，為的就是進一步強化國有經濟服務國家戰略的功能、服務老百姓的能力，以及在科技創新方面強化布局的能力。

