國資委：央企三方面加力發展新興產業

國務院國有資產監督管理委員會主任張玉卓接受媒體采訪。（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月5日電（記者 陳思遠）近年來國資央企加快布局戰新產業和未來產業取得積極成效，國務院國有資產監督管理委員會主任張玉卓在今年兩會首場“部長通道”上談及國資委指導中央企業進一步推進相關工作的部署。



張玉卓指出，李強總理在《政府工作報告》中講到鼓勵央企國企帶頭開放應用場景，主要是講在現代化產業體系建設中如何開放應用場景。在這裡跟大家報告，中央企業的資產和業務主要分兩大類，一類是傳統產業，另一類是新興產業。



張玉卓表示，傳統產業比如能源電力、石油化工、冶金礦業、建築建材等，是中央企業的“基本盤”，也是國民經濟的“底座”。這些年對這些行業主要是進行高端化、智能化、綠色化的改造。比如，在智能化改造方面，建成了70個卓越級智能工廠，培育了6個領航級智能工廠，領航級智能工廠代表了全球智能制造的最高水平。



另一方面是大力發展新興產業。我們接續實施了中央企業產業煥新、未來產業啓航行動，其中，產業煥新行動聚焦的是9個戰略性新興產業，啓航行動聚焦的是6個未來產業。三年來，中央企業累計投入7.4萬億元在戰新產業上，占總投資的比重達到42%，去年戰新產業營收規模達到了12.3萬億元，形成了新能源、高端裝備制造、新材料等5個萬億級規模產業。



張玉卓強調，下一步，對於中央企業發展戰略性新興產業和未來產業，我們將在三個方面持續加力，第一個是領跑，第二個是趕超，第三個是培育。