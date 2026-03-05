美伊衝突爆發，美國中東戰略是否轉向？

中評社北京3月6日電（作者 文晶）2月28日，美國與伊朗的第三輪談判剛剛落幕，雙方商定下一輪維也納談判中將聚焦技術性議題。正當國際社會對美伊達成新協議方案仍抱有期待之際，局勢驟然升級。美國和以色列同步對伊朗發起代號為“史詩怒火”與“咆哮雄獅”的大規模軍事行動。



此次衝突爆發前，美國已在中東地區進行了自伊拉克戰爭以來最大規模的軍事部署。截至目前，美以與伊朗之間的軍事對抗已進入第五天，局勢持續惡化。包括伊朗最高領袖哈梅內伊在內的多名核心人員在襲擊中身亡，上千名伊朗人傷亡。作為回應，伊朗發動了大規模反擊，向以色列發射約150枚導彈，並使用數百枚彈道導彈與無人機，對美軍駐海灣國家的軍事基地實施精準打擊，美國駐杜拜領事館遭襲擊起火，美軍烏代德空軍基地也被伊朗彈道導彈擊中。與此同時，伊朗海軍宣布封鎖並控制了霍爾木茲海峽，中東地區安全局勢呈現全面升級和持續惡化的嚴峻態勢。



特朗普戰略收縮態勢未變



此次衝突爆發，國際社會對美國的戰略意圖與目標極其關注。有觀點認為，特朗普主動發起美伊戰爭，美國中東戰略發生調整。但筆者認為，並非如此。



特朗普開啟第二任期以來，中東地區在美國全球戰略上的優先級出現大幅下降，這一轉變並非偶然，而是特朗普政府對美國冷戰後長期戰略擴張進行反思後的必然選擇，也延續了其第一任期以來“低成本外交”的核心邏輯。2025年12月，特朗普政府發布《國家安全戰略》報告，這份報告清晰界定了其國家安全戰略的核心目標——以更低的成本和更聚焦的方式，維繫美國在全球主導地位，確保其國內安全與繁榮。報告明確提出，中東不再是美國外交政策中占據優先地位的地區，徹底打破了中東作為美國全球戰略核心區域的傳統定位，並對美國在中東的核心利益進行劃定：確保海灣能源供應不落入敵人之手；確保霍爾木茲海峽和紅海可自由航行；確保中東不成為針對美國的恐怖主義孵化器；確保以色列安全。時隔一個月，美國防部發布新版《國家防務戰略》報告，進一步強化了中東戰略降級的導向，明確將保衛美國國土安全和西半球的利益置於最優先位置，宣布中東地區主導美國外交政策長期規劃和日常執行的時代已經結束。這份戰略報告的轉向，根本動因是特朗普政府希望以最小的代價維護其全球霸權地位，將有限的戰略資源投向更具優先級的領域。



需要明確的是，戰略收縮並不意味著美國徹底退出中東，而是調整介入方式，聚焦核心利益。在戰略收縮的總體框架下，美國在中東的政策導向是重點與以色列及海灣地區關鍵盟友深化合作，同時集中力量對伊朗進行遏制。美國外交政策研究所高級研究員穆罕默德·阿·薩利赫（Mohammed A. Salih）認為，“美國將繼續減少在中東的戰略投入，但由於地區戰爭威脅、亞伯拉罕協議帶來的機遇、伊朗影響力的減弱以及中美競爭的加劇，美國將更加積極地參與中東事務，加強與盟友的聯盟，以使地區重新與美國優先事項對齊。”這一觀點也印證了美國中東戰略“收縮而非退出、聚焦而非全面介入”的核心特徵，體現了其在霸權維護與成本控制之間的平衡考量。

