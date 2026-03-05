伊朗局勢升級或給歐洲帶來新的能源危機

中評社北京3月5日電／由於美國和以色列襲擊伊朗帶來的地緣政治風險升級，歐洲天然氣價格近日大幅上漲。分析人士認為，伊朗局勢升級正給歐洲能源市場帶來新的不確定性和風險，或將重新推高該地區通脹，並進一步對地區經濟構成壓力。



據《華爾街日報》報導，自戰事爆發以來，歐洲天然氣價格急劇飆升，截至目前已上漲了大約70%。隨著霍爾木茲海峽通行受阻，這一全球重要能源通道的運輸受到顯著影響。



歐洲智庫布魯蓋爾研究所高級研究員西莫內·塔利亞彼得拉表示：“現在我們可能又站在另一場能源危機的起點上。這對所有人來說都是一次警醒。”



新華社報導，分析人士指出，如果戰事持續時間延長，中東能源供應可能進一步受擾，並最終傳導至歐洲家庭和企業，從電力到食品價格都可能上漲。



分析機構凱投宏觀預計，如果能源價格維持在當前水平，歐元區通脹率可能上升約0.5個百分點。歐盟統計局3日公佈的初步統計數據顯示，歐元區2月通脹率按年率計算為1.9%，較1月的1.7%有所上升，這進一步加劇了市場對通脹反彈的擔憂。



歐洲天然氣供應結構也面臨新的不確定性。在兩處設施遭到襲擊後，卡塔爾能源公司近日表示，其生產會因此受到影響。供應減少可能加劇歐洲與亞洲買家之間的競爭。



目前，歐洲在補充儲氣方面已出現問題，天然氣庫存僅約為儲存能力的30%。行業數據顯示，德國儲氣庫庫存約為儲存能力的21%，為近年來同期較低水平。分析人士指出，冬季取暖需求最旺盛的時期已經過去，歐洲短期內不太可能出現天然氣短缺，但為下一個冬季補充庫存將面臨更大壓力。歐盟已計劃召開能源專家會議，並要求成員國提交各自國家能源儲備評估報告。

