科技部部長：中國科技實力已躍上新台階

科學技術部部長陰和俊在“部長通道”接受媒體採訪。（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月5日電（記者 陳思遠）十四屆全國人大四次會議3月5日下午舉行“部長通道”集中采訪活動，科技部部長陰和俊就“十五五”時期科技工作重點安排和部署接受記者采訪。他表示，首先，我代表科技部感謝大家長期以來對科技工作的關心和支持。在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，我國科技事業快速發展，科技實力躍上新台階，創新指數排名上升至全球第10位。



陰和俊指出，2025年，全社會研發投入超過3.92萬億元，強度達到2.8%。其中，基礎研究投入接近2800億元，比重達到7.08%，首次破7，創歷史新高。



陰和俊表示，科技成果大量湧現，人形機器人大放異彩，在春節晚會上，從去年的扭秧歌、轉手絹，到今年的翻跟頭、演小品，十八般武藝競相展示；開源大模型領跑全球，芯片攻關取得新突破；創新藥迅猛發展，去年，我國批准上市的創新藥達到76個，對外授權交易總額超過1300億美元。科技賦能各行各業，有力提升人民生活品質，在支撑引領高質量發展、推進中國式現代化建設中的作用充分彰顯。



陰和俊表示，“十五五”時期，是加快實現高水平科技自立自強、建設科技強國的關鍵時期。我們將堅決貫徹習近平總書記關於科技創新的重要論述，認真落實黨中央國務院決策部署，牢牢把握科技強國建設目標，牢牢把握新一輪科技革命和產業變革的歷史機遇，牢牢把握國際科技競爭態勢，強化統籌謀劃、系統布局，重點抓好以下幾方面工作。



陰和俊列舉，一是加強原創性引領性科技攻關。全鏈條部署國家重大科技任務，加強基礎研究體系化布局，加強人工智能、量子科技等前沿領域的科技攻關，著力解決創新發展中的卡點堵點問題，搶占科技制高點。