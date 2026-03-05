中東爆戰事　為何沒重演1979年石油危機

3月1日的伊朗首都德黑蘭 （新華社） 中評社香港3月5日電／美國與以色列對伊朗發動攻擊後，市場一度擔心全球可能重演1970年代的“石油衝擊”，當年因中東局勢動盪導致能源供應中斷，油價暴漲並拖累全球經濟。不過《Axios》分析，多項結構性因素顯示，如今全球經濟對石油的依賴程度已明顯降低，即使地緣政治衝突升溫，對經濟的衝擊也可能遠低於過去。



報導指出，過去半個世紀以來，美國經濟規模已成長約三倍，但石油消耗量幾乎沒有同步增加。回顧1979年伊朗革命期間，由於石油供應受到干擾，美國曾出現加油站大排長龍的景象，能源危機甚至改變汽車市場結構，促使大量消費者轉向油耗較低的小型日本車，但與當年相比，如今美國對石油的依賴程度已大幅下降。



《中時新聞網》報導，目前美國已成為全球最大的石油生產國，而伊朗在全球石油供應中的占比也不如過去重要，這讓美國在面對伊朗局勢升溫時擁有更大的政策空間。部分觀察者甚至指出，若美國對伊朗與委內瑞拉持續採取強硬政策，長期而言可能削弱這些過去多次引發能源供應中斷的產油國影響力。



經濟學家指出，經濟結構的改變是油價衝擊較為有限的重要原因之一，所謂“石油密集度”，也就是石油消耗與經濟產出的比率，自1979年以來已下降超過70%，由於汽車燃油效率顯著提升，天然氣逐漸取代石油用於家庭供暖，再生能源的比重也持續增加，這些因素都降低了整體經濟對石油的依賴。



不過分析人士仍警告，最大的不確定性仍在於荷姆茲海峽的航運安全，若這條全球重要的石油運輸通道受阻，能源市場仍可能出現劇烈波動。