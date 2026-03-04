美國防戰略規劃者：對華採取靈活現實主義

柯伯吉稱，美國對華實施靈活現實主義，不說硬話，但以實力求和平。 CFR視頻 中評社華盛頓3月5日電（記者 余東暉）五角大樓負責國防政策的副防長柯伯吉（Elbridge Colby）宣稱，特朗普並沒有對華心慈手軟，而是在國安戰略和國防戰略中採取“靈活現實主義”，亦即承認中國的強大，尊重中國，不說硬話，但以實力求和平，追求“強大、清晰、安靜”的力量平衡。其在西太平洋地區的國防戰略核心是阻止“第一島鏈的軍事進攻”。



這位被認為是“特朗普政府國防戰略規劃者”的高官4日出席美國智庫外交關係委員會（CFR）的對話會，闡釋特朗普第二任政府的國防戰略。這份國防戰略不再提中國是“步步緊逼的挑戰”，對台灣問題也著墨不多。他前天在美國參議院作證時因此被美國強硬派議員質疑“對華軟弱”。



柯伯吉說：“我當然不認為美國在特朗普總統的領導下對中國心慈手軟，對任何事情都不心慈手軟。”他表示，軍事在國家安全戰略和國防戰略都發揮非常明確的中心作用。過去多年，美國在亞太和印太地區都有宏大的姿態。現在美國回到“靈活現實主義”的概念，它被強調為美國國安戰略和國防戰略的核心思想或啟發式戰略。



首倡“靈活現實主義”概念的柯伯吉說，正如魯比奧所言－－這是“戰略穩定”的概念－－美國可以與中國進行貿易並保持相互尊重的關係，中國已經成為國際社會中的偉大國家。特朗普總統以降，都尊重這一點。與此同時，美國將從實力地位出發來運作，不管在經濟方面還是在軍事方面。美方的目標是“謹慎的、有限的、合理的”。