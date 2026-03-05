中評現場：習近平出席全國人大開幕會

第十四屆全國人民代表大會第四次會議5日上午在北京人民大會堂開幕（中評社 海涵攝） 中評社北京3月6日電（記者 海涵）第十四屆全國人民代表大會第四次會議5日上午在北京人民大會堂開幕，近3000名全國人大代表齊聚一堂、共商國是。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平等黨和國家領導人出席，國務院總理李強代表國務院向大會作政府工作報告，大會由全國人大委員長、大會主席團常務主席、執行主席趙樂際主持。



當天上午8點10分許，人民大會堂大禮堂主席台一側大屏幕上的數字不斷跳動，記錄著已經到場的全國人大代表人數。將近9點，習近平、李強、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正和大會主席團成員步入大禮堂並在主席台就坐。



“第十四屆全國人民代表大會第四次會議，應出席代表2878人。今天的會議，出席2765人，缺席113人，出席人數符合法定人數。”趙樂際宣布大會開幕，全體起立，在軍樂團的伴奏下高唱國歌。



根據會議議程，國務院總理李強代表國務院向大會作政府工作報告。報告共分四個部分：一、2025年工作回顧；二、“十五五”時期主要目標和重大任務；三、2026年經濟社會發展總體要求和政策取向；四、2026年政府工作任務。



中評社記者注意到，在聽取報告的過程中，習近平十分認真，時不時翻閱面前的紙版報告，對於報告中的一些精彩之處，他也同全體代表一起齊聲鼓掌。



李強在報告中指出，2025年是很不平凡的一年。面對國內外形勢深刻複雜的變化，以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全國各族人民迎難而上、奮力拼搏，堅定不移貫徹新發展理念、推動高質量發展，統籌國內國際兩個大局，全年經濟社會發展主要目標任務順利完成，“十四五”圓滿收官，中國式現代化邁出新的堅實步伐。

