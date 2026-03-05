12位代表委員答中評　解析報告涉台意涵

全國政協委員、全國台聯副會長楊毅周（中評社 海涵攝） 中評社北京3月6日電（記者 海涵 陳思遠）十四屆全國人大四次會議3月5日在人民大會堂開幕，國務院總理李強向大會作政府工作報告。會後，來自人大台灣團、政協台聯界別、政協台盟界別的共12代表委員第一時間接受中評社記者採訪，解讀今年政府工作報告涉台內容。



政府工作報告談及今年對台工作指出，我們要深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決打擊“台獨”分裂勢力，反對外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。深化兩岸交流合作和融合發展，共同傳承弘揚中華文化，落實台灣同胞享受同等待遇政策，增進兩岸同胞福祉，共同開創民族復興偉業。



全國政協委員、全國台聯副會長楊毅周接受中評社記者採訪指出，政府工作報告對2026年對台工作確定了主要任務、指明了方向，對推進兩岸關係的發展具有重要的指導意義。首先，在當前國際社會變亂交集、兩岸關係嚴峻複雜的形勢下，祖國大陸的對台方針政策仍然保持著高度的確定性和延續性。體現了大陸對台強大的戰略定力，體現了大陸對台海形勢的主導權、主動權的把握充滿信心。同時我們也要看到，當前兩岸關係面臨的最大的挑戰和危險就是“台獨”分裂和外部勢力干涉。因此報告中把反對“台獨”分裂、反對外部勢力干涉作為首要目標。大陸必然要綜合施策，堅決打擊“台獨”分裂行徑，堅決遏制外部勢力干涉，不讓他們對一個中國的台海格局產生顛覆性結果，以確保台海的和平穩定和兩岸關係的和平發展。



楊毅周分析，大陸堅定堅持寄希望於台灣人民的工作方針，團結台灣同胞推進兩岸關係不斷的向前發展。一是持續不斷擴大兩岸的交流合作，促進兩岸的經濟社會交流和人員的往來，特別是要促進兩岸青年的交流；二是不斷地深化兩岸融合發展，持續完善台灣同胞的同等待遇政策。通過完善的同等待遇政策體系，和精細化的公共政策治理，讓更多的台灣同胞在祖國大陸發展好生活好工作好，共享大陸發展的機遇，提升兩岸同胞的福祉；三是要加大力度促進兩岸文化的交流融合，促進兩岸同胞共同弘揚中華文化，在中華文化的創新性發展和創造性轉化中，實現兩岸同胞的心靈契合。新的一年，兩岸關係和平發展的機遇和挑戰並存。兩岸同胞要共同努力，抓住機遇迎接挑戰。我們有信心也有能力不斷的推進兩岸關係和平發展，推動祖國統一大業。