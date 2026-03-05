社評：告別剛性目標，中國經濟轉向韌性驅動

國務院總理李強向十四屆全國人大四次會議作政府工作報告，今年經濟增長預期目標為4.5%-5%。（中評社 海涵攝） 中評社香港3月5日電／3月5日十四屆全國人大四次會議在京開幕，中國總理李強在政府工作報告中公布了備受市場關注的2026年經濟增長預期目標：4.5%—5%。這一調整並非增長動能的簡單失速，而是一次深刻的戰略選擇--中國正主動校准航向，進入一個以“韌性”為核心的定價新時代。



中國經濟增長速度之所以為世人矚目，主要源於其長期保持的高速增長頻率、對全球增長的系統性貢獻，以及正在進行的戰略範式轉型。



數據顯示，自1960年迄今，全球主要經濟體中，美國和法國GDP增速超過5%的年份為10次，日本為15次，德國和英國分別為6次和7次，而中國高達52次。



在近半個世紀的跨度中，中國實現了全球罕見的增長奇跡。從1978年到2008年，中國GDP年均實際增長為9.8%；2008年至2018年約為9.5%；即便在經濟運行困難重重的最近七年，年均增速仍保持在5.4%。



將最終目標定在4.5%－5%區間，並表示“在實際工作中努力爭取更好結果”，這既是中國政府對過去半世紀增長奇跡的階段性總結，也是一次堅決的、審時度勢的“向質而行”。



這種轉變首先源於對宏觀現實的清醒復歸。去年中國經濟在高基數下實現了亮眼增長，出口同比增長6.1%，貿易順差衝上1.19萬億美元的巔峰，製造業增加值同步增長6.1%。



在消化這一波全球供應鏈紅利後，中國選擇在“十五五”開局之年回調GDP目標值，這不僅符合未來十年增長的遠景邏輯，更展現了不再通過短期強刺激來透支未來的戰略定力。



一個冷峻而清晰的信號也正在釋放：解決“卡脖子”難題的緊迫性，已超越對總量增速的迷戀。在“十五五”規劃利好行業名單中，“新質生產力”被賦予了前所未有的資源傾斜。



中國正集中舉國資源布局十大核心領域。在四大戰略性新興產業中，重點發力新能源（儲能、氫能）、新材料（半導體及先進金屬）、航空航天與低空經濟以及高端裝備製造。



在六大未來產業中，前瞻布局量子科技、人工智能（大模型及算力）、生物製造、氫能與核聚變、6G技術以及腦機接口。這種產業路徑重構本質上是一種風險對衝--即便犧牲部分短期擴張效益，也要在地緣“孤島化”浪潮中保有長期生存能力與議價權。



與此同時，中國正通過存量資產的提質增效來加固增長的安全閥。一方面，通過數字賦能推動鋼鐵、化工等傳統產業實現綠色低碳轉型；另一方面，針對人口結構變化深耕民生保障，將銀發經濟（養老金融、適老化改造）與醫療健康（醫藥創新、高端醫療）提升至國家戰略高度。



今日報告傳遞出明確的信號：一個增速放緩但擁有自主產業安全底座的中國，其作為全球經濟“最大確定性節點”的系統價值，需要被重新發現。



對於港台及海外投資者而言，隨著中國政策取向和市場敘事邏輯的改變，與主權信用及核心技術護航相關的“韌性溢價”，正呈現出新的想象空間。