退還不合法關稅？外界料華府提上訴拖延時間

中評社香港3月5日電／美國國際貿易法院下令，海關及邊境保護局退還不合法徵收的關稅並交代進度，今次裁決被視為提供明確指引，可加快向進口商退款。但外界預計華府會提出上訴，拖延時間。



有線新聞報導，美國國際貿易法院指出根據最高法院判決，華府不得根據《國際緊急經濟權力法》徵收關稅，下令海關及邊境保護局向所有受影響進口商，連同利息退還關稅，並在本周五的聆訊交代計劃。貿易法院認為當局一向有定期退還額外繳付關稅，今次理應可同樣透過設定系統退款，海關及邊境保護局則稱希望有最多4個月時間評估退款選項。不少貿易法專門律師預計華府將提出上訴，試圖拖延或阻止退還關稅。



特朗普政府至今已收取被視為不合法的1,300億美元關稅，逾30萬間進口商已支付這些關稅，當中大部分為中小企，並希望海關及邊境保護局能夠採用簡單和低成本的退款機制。不少人向路透社表示，如果需要向美國政府提告，或面對繁瑣的行政程序，可能寧願放棄退款，華府目前面臨逾2,000宗關稅退款訴訟。



在最高法院敗訴後，特朗普政府隨即引用《貿易法》第122條款，向全球加徵關稅，但只可維持約5個月。美國財長貝森特指這項全球關稅，估計本周從10%增至15%，又稱華府會動用《貿易法》第301條款及《貿易擴展法》第232條款等工具，令關稅稅率在5個月內回復至最高法院裁決前的水平。