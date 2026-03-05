天然氣恐斷供　台全面開啟燃煤？網諷用肺發電

中評社台北3月5日電／中東戰火延燒，卡達公營能源公司卡達能源遭伊朗無人機攻擊，據最新了解，從重啟至恢復滿載產能需4週，恐衝擊台灣天然氣進口。“經濟部長”龔明鑫則稱仍有非天然氣備用機組可投入，全面開啟煤炭發電是最後手段。粉專怒轟政府錯誤能源政策，用全民的肺去扛。



根據《太報》綜合報導，《路透社》引述消息人士指出，天然氣輸出大國卡達已於週三(4日)全面關閉生產液化天然氣（LNG）產線，而在關閉後若要重開，也必須等一個月才能全面恢復產能。據了解，在卡達主要的天然氣生產公司之一“卡達能源”（Qatar Energy），週三已向客戶申告，因不可抗力（force majeure）因素無法出口。至於進一步訊息，該公司尚未回應《路透社》的詢問。



技術上，天然氣開採出來後，須先經過低溫液化，才能灌入液化天然氣油輪，透過船運出口；未液化之天然氣無法直接船運，只能透過管線輸出，才具備經濟效益。消息人士透露，根據初步評估，一旦卡達位於拉斯拉凡（Ras Laffan）的主要低溫液化工廠於週三關閉，至少需要兩週時間才能重啟；重啟之後則還需要至少兩週時間，才可能達到滿載產能。



中時新聞網報道，國民黨前發言人楊智伃等藍營青年軍經營的粉專“風向123事”PO影片質疑，台灣99%天然氣仰賴進口，更有25%來源是卡達，“經濟部長”龔明鑫在“立法院”備詢，卻只能跳針3月沒問題，無法保證此後的能源供應，而“行政院長”卓榮泰面對追問，反覆強調“存量有控管”，卻說不清楚控管的底線在哪裡？而事實是，根據能源署資料，荷姆茲海峽一旦禁航，台灣天然氣存量只能撐11天、儲槽最多撐20天！



風向123事直批，而且龔明鑫甚至不小心脫口坦承，“全面開啟燃煤”是可能的最後手段，等於台灣錯誤能源政策的最後一道防線，竟然是用全民的肺去扛？“賴政府”把半數電力押注在單一燃料、核能說廢就廢，沒有超前部署，沒有替代方案，只看到政府要人民“先撐看看”，不只是錯誤政策要人民買單，更是毫無面對錯誤勇氣的表現。台灣能源命懸一線，“賴政府”還在睡？



PTT網友直呼“黨會花好幾倍價錢跟別國買”、“有乾淨的煤，好安心”、“台南小吃店掮客熱身中”、“天然氣“國家隊’殷實商人”、“用肺發電”。