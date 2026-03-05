陳小艶答中評：堅決打擊台獨　守護台海和平

全國政協委員、全國台聯研究室主任陳小艶在大會堂接受中評社記者訪問。（中評社 林艷攝） 中評社北京3月6日電（記者 林艷）全國政協委員、全國台聯研究室主任陳小艶3月5日在列席全國人大會議後接受中評社記者採訪，就政府工作報告涉台內容進行解讀。她表示，今年報告涉台部分釋放明確信號：持續深化兩岸融合、厚植文化根基，同時嚴打“台獨”分裂勢力，堅定維護台海和平與民族復興大局。



陳小艶表示，今年報告涉台部分最令人動容的，是持續深化兩岸交流合作，推動兩岸融合發展，尤其是強調共同傳承弘揚中華文化。她指出，實際上，近年兩岸文化交流成果豐碩，最近昆劇《牡丹亭》在台灣場場爆滿、一票難求，足見中華優秀傳統文化在島內擁有深厚根基與強大感召力。她對兩岸文化交流前景充滿信心，期待“十五五”時期兩岸文藝工作者攜手推出更多精品，既惠及兩岸同胞，也向世界展現中華文化魅力。



談及文化認同與科技賦能，陳小艶強調，科技為文化傳播插上翅膀，《黑神話：悟空》、“哪吒”系列動畫等作品已達到國際一流水準。大陸在人工智能、大數據應用領域進步顯著，若將悠久歷史底蘊與前沿科技結合，必將打造出驚艶全球的文化作品。她期盼兩岸文化領域加強雙向交流，打破人為隔閡，讓同根同源、同文同祖的血脈聯結更加緊密。正是在這種情況下，我們更要堅決打擊“台獨”分裂勢力，令各領域人才更好地融入到“十五五”發展格局中。



針對今年政府工作報告將“反對‘台獨’”調整為“打擊‘台獨’分裂勢力”，陳小艶認為，這一表述變化清晰有力。大陸對台工作始終區分廣大台灣同胞與“台獨”分裂勢力，民進黨當局罔顧民意、頑固堅持“台獨”，嚴重違背兩岸同胞共同期盼。在國際局勢動蕩背景下，和平發展環境彌足珍貴，大陸對頑固“台獨”分子堅決打擊、絕不手軟，目的正是維護台海和平穩定，守護兩岸共同發展大局。

