海爾周雲傑答中評：“人機協同”時代已來

全國人大代表、海爾集團董事局主席、首席執行官周雲傑（中評社 林艷攝） 中評社北京3月6日電（記者 林艷）近兩年，春晚機器人引發各界關注。那麼，如何看待中國機器人未來發展趨勢？如何普及運用到生活場景中？未來將是一個怎樣的“人機協同”時代？全國人大代表、海爾集團董事局主席、首席執行官周雲傑昨天上午在人民大會堂接受中評社記者採訪時就上述問題一一作出解答。



周雲傑表示，中國機器人產業走在全球前列，就像我們春晚所看到的，已有很多機器人融入生活。未來機器人領域有著非常大的發展空間，可能會有上億台機器人走進生活陪伴人類。未來將是一個“人機協同”時代，每個企業既要管理人，也要管理智能體，還要管理人機協同界面，是一個複雜立體的管理系統。因此，企業一定要建立AI原生組織，以更好地管理企業。



周雲傑表示，海爾在機器人方面的布局，重點聚焦工業協同技術與家用服務技術，推動機器人融入新家電與日常生活。其中，在服務機器人領域，海爾掃地機器人、陪護機器人、康養機器人已進入家庭市場中。布局堅持安全優先，把數據安全與服務安全放在首位，基於真實場景迭代進化，讓機器人逐步成為家庭“生命體”。



針對養老機器人，周雲傑稱其發展空間廣闊，海爾已按老年人自理能力分層布局不同功能的機器人，如為生活自理能力尚佳的老年人提供輔助、為失能與認知障礙老人提供專業照護，當然這些都需要更深入、更豐富的技術革新，將以漸進式節奏推進技術落地與場景普及。



周雲傑表示，面對複雜多變的國際局勢，企業無法改變外部環境，但可通過自我革新與創新提升競爭力。海爾也將堅持科技創新、品牌創新與體系創新，以自身確定性應對外部不確定性。他告訴記者，目前海爾在AI產業布局方面，重點推進三大方向：一是產品AI化，推出AI+智能家電，實現智能菜譜推薦、煙灶聯動等場景體驗；二是管理AI化，將AI融入研發、採購、製造、營銷、服務全業務流程；三是構建AI原生組織，讓全員具備AI思維，以AI原生方法驅動企業運營。