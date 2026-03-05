美國承認：伊朗無人機攻勢比想象中難對付

中評社北京3月5日電／據美國方面消息，美國國防部長赫格塞思和美軍參謀長聯席會議主席凱恩4日在國會山一場閉門簡報會上承認，對於美軍防空系統而言，伊朗的“目擊者”單程攻擊無人機構成“重大挑戰”，難以將其全部攔截。



央視新聞報導，軍事專家指出，伊朗這種一次性無人機成本雖低，殺傷力卻不容小覷，堪稱“空中AK-47”，用導彈擊落它代價高昂，長期而言可能消耗不起。



攔不起？“堪稱‘空中AK-47’”



兩名匿名與會人士表示，赫格塞思和凱恩在會上說，伊朗的無人機比預想的難對付，因為它們飛行高度較低，速度較慢，比彈道導彈更易躲過攔截。



據伊朗方面4日消息，伊朗伊斯蘭革命衛隊發布公告說，在“真實承諾-4”第17波攻勢中，伊方使用高超音速導彈和無人機突破美國“薩德”反導系統，對以色列國防部大樓及特拉維夫市附近的本-古里安機場實施了打擊。



據美國方面同日消息，自美以2月28日對伊朗發起軍事打擊以來，伊朗在反擊中已發射逾2000架單程攻擊無人機。儘管美以擁有價值數十億美元的防空系統，但仍有部分無人機命中目標。



阿聯酋方面4日消息表示，大量使用低成本無人機帶來的破壞性不容小覷。



消息稱，軍事專家認為，“目擊者”單程攻擊無人機堪稱“空中AK-47”，具有技術水平低，但“扛造”、易製造、規模使用殺傷力強等特點。一名歐洲防禦專家表示：“為擋住一架造價3萬歐元的無人機而發射一枚造價百萬美元的攔截導彈，這完全不可持續。”



美國方面消息稱，美國得克薩斯州無人機製造商Hylio公司首席執行官阿瑟·埃里克森也有相同看法：“擊落一架無人機的成本，肯定比放飛一架無人機要高……單次攔截的成本比，最樂觀也是10:1，實際可能達到60:1甚至70:1，這對伊朗有利。”

