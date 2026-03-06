李興魁答中評：湘台數字文創合作聚焦三聯結

台籍全國人大代表，湖南省台聯副會長李興魁5日晚在台灣團駐地接受中評社記者採訪（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月7日電（記者 陳思遠）台籍全國人大代表，湖南省台聯副會長李興魁5日晚在台灣團駐地接受中評社記者採訪時表示，湖南作為“廣電湘軍”“動漫湘軍”的搖籃，文化創意產業實力雄厚，是兩岸新型文化領域交流合作的天然優勢載體。他認為，推動湘台在數字文創、動漫遊戲領域深度合作要從平台、文化、青年三個方面發力。



大陸影視遊戲作品在台灣走紅喚起了兩岸同胞的文化共鳴，湘台該如何在數字文創、動漫遊戲等新型文化領域深化合作，讓兩岸青年拉近距離、增進共同文化認同？



李興魁表示，湖南作為“廣電湘軍”“動漫湘軍”的搖籃，擁有馬欄山視頻文創產業園這一國家級數字文創平台，具有藍貓卡通、宏夢卡通等產業基礎，文化創意產業實力雄厚，是兩岸新型文化領域交流合作的天然優勢載體。



他說，推動湘台在數字文創、動漫遊戲領域深度合作要聚焦三個聯結。



一是以平台為基。依托馬欄山文創園等核心載體，對接台灣創意人才與技術，共建兩岸青年文化孵化基地，打造協同發展的產業生態。



二是以文化為魂。挖掘湖湘文化內核，聯合打造原創動漫、數字文創IP，用青年喜愛的語態講好兩岸共同故事。



三是以青年為橋，常態舉辦文創賽事、創作交流活動，推動兩岸青年互學互鑒、攜手創作，在合作共融中拉近距離，在文化共鳴中增進認同，讓數字文創成為聯結兩岸同胞心靈契合的堅實紐帶。