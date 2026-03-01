李興魁：“十五五”兩岸融合發展迎來拐點

台籍全國人大代表，湖南省台聯副會長李興魁5日晚在台灣團駐地接受記者採訪（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月7日電（記者 陳思遠）台籍全國人大代表，湖南省台聯副會長李興魁5日晚在台灣團駐地接受記者採訪表示，“十五五”時期，兩岸融合發展迎來從“物理聚合”邁向“化學融合”的歷史性拐點。他認為，新質生產力布局開辟了兩岸在人工智能、綠色低碳等領域合作、融通的新賽道。



談及今年兩會重點關注的方向，李興魁表示，今年兩會他主要關注兩個方面。一是聚焦兩岸融合發展走深走實。“十五五”時期，兩岸融合發展迎來從“物理聚合”邁向“化學融合”的歷史性拐點。他指出，一系列涉台法規制度實施，如《福建省促進兩岸標準共通條例》，推動兩岸行業標準從“軟聯通”走向“硬共通”；新質生產力布局開辟了兩岸在人工智能、綠色低碳等領域合作、融通的新賽道；青年研學等沉浸式交流讓兩岸同胞在共同創造中增進認同。



他認為，抓住時代機遇推動兩岸融合走深走實，我們不僅要鋪好路、架好橋，搭建更多共創的舞台，更要深根細作，以標準共通推動產業共融，以制度優化保障同等待遇。讓台灣同胞不僅是祖國發展紅利的分享者，更是中國式現代化的精彩創造者，在共創共融中實現心靈契合。



他關注的第二個方面是“十五五”職業教育改革發展。職業教育從規模擴張邁向質量提升，要打造產教融合新範式，推動教育鏈與人才鏈、產業鏈與創新鏈深度融合，精準服務新質生產力發展；要推進教學要素改革，推動教學課程與產業前沿同頻共振、教學內容與生產環節同題共答；要探索數字化賦能新路徑，以人工智能驅動教育模式變革，賦能大規模因材施教。