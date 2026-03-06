陳貴靜：台青要親自來大陸看　機會超乎想象

台籍全國人大代表，四川省彭州市白鹿鎮副鎮長陳貴靜5日晚在台灣團駐地接受記者採訪（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月7日電（記者 陳思遠）台籍全國人大代表，四川省彭州市白鹿鎮副鎮長陳貴靜5日晚在台灣團駐地接受記者採訪，分享了她今年兩會關注的話題，並給想來大陸發展的台灣青年提出了具體建議。她表示，廣大台胞，尤其是台灣青年一定要親自來大陸看一看，當你真正踏上這片土地，走進鄉村、走進社區，和這裡的人一起生活、一起打拼，你會發現這裡的機會超乎想象，這裡的包容和熱情也會讓你感動。



陳貴靜說，她關注如何讓讓政策更接地氣。這些年她一直在推動“兩岸同耕工作室”的模式，把台灣專家請進來，讓在地居民走出去。她建議，各地在落實“城建城創”政策時，多搭建類似平台，讓台灣青年能和當地居民一起想、一起幹，真正融入社區。二是建立“陪伴式”交流機制。兩岸青年交流不能只是“蜻蜓點水”式的參訪，應該像他們在白鹿頂村做的，讓台青有半年、一年的駐村或駐社區機會，在共同勞動、共同生活中建立真感情。三是提供更多創業支持。很多台青有想法、有創意，但缺啟動資金和落地渠道。她建議設立兩岸青年創業專項基金，提供場地、資金、導師“一條龍”服務。



她表示，在參與祖國建設、實現個人價值方面，台灣青年能發揮的不可替代作用，主要體現在三個層面：一是社區營造的“綉花功夫”。台灣在社區營造、人文挖掘、精細化管理方面積累了很多經驗，這種“以人為本”的服務精神，在城市更新和鄉村振興中都能發揮獨特價值。二是連接兩岸的“橋樑作用”。台灣青年瞭解島內的思維方式和文化習慣，同時在大陸實踐中感受到真實的發展脈動，可以成為兩岸之間最真誠的溝通者。三是創新創業的“新活力”。台灣青年的創意、國際視野，加上大陸廣闊的市場和政策支持，能碰撞出很多意想不到的火花。



“對廣大台胞，尤其是台灣青年，我最想說的是，一定要親自來大陸看一看。我在村里工作十幾年，最深的體會是，很多島內朋友對大陸的瞭解還停留在想象中。當你真正踏上這片土地，走進鄉村、走進社區，和這裡的人一起生活、一起打拼，你會發現這裡的機會超乎想象，這裡的包容和熱情也會讓你感動。”她說。

