Google前董事長：中國會主導AI未來

中評社香港3月5日電／2026年的中國春節聯歡晚會上，數億觀眾目睹了來自四家中國企業的人形機器人進行武術、跑酷與喜劇小品表演，同時，數萬架由AI協調的無人機也同步點亮夜空。這一幕不僅是節慶娛樂，也被視為“物理AI”（Physical AI）崛起的強力信號。



钜亨網消息，Google前董事長施密特（Eric Schmidt）與中國AI研究員Selina Xu在美國《時代周刊》撰文表示，當美國的人工智慧實驗室在大語言模型（LLM）領域激烈競爭時，中國正透過“物理AI”將技術帶出螢幕，融入日常生活。



文章指出，輝達（NVDA－US）執行長黃仁勳將AI發展分為四個階段：感知AI、生成AI、代理AI及物理AI。物理AI的核心在於讓AI理解並應用重力、摩擦與材料特性等物理規律，實現從虛擬到實體的跨越。



風險投資家安德森（Marc Andreessen） 曾形容過去十多年是軟體吞噬世界，如今則是“硬體與數學融合”，硬體正在吞噬世界。



文章指出，中國在物理AI領域已展現出超越美國的潛力，其核心優勢在於強大的製造能力與低廉的硬體成本。受益於電動汽車產業的領先地位，中國已實現機器人核心零部件（如執行器、傳感器、電池）的創新與規模化生產，使成本下降超過一半。



目前，中國已掌握機器人產業鏈的大部分環節：



雷射雷達（Lidar）：中國占全球約70%的市場份額。



核心組件：蘇州領航電子（Leaderdrive）成為全球最大諧波減速器生產商之一；億友機器人（Eyou Robot）在上海開設了全球首條人形機器人關節自動產線。



控制器：埃斯頓（ESTUN）與匯川技術（Inovance）正崛起為行業領軍者。



中國的人形機器人已開始進入大眾市場。例如，Noetix推出的家庭陪伴機器人Bumi，售價僅約1，400美元。數據顯示，2025 年中國預計將占全球人形機器人安裝量的80% 以上，以及工業機器人市場的一半以上。



這種規模優勢帶來了關鍵的“數據循環”。由於率先實現規模化部署的國家能積累更豐富的真實環境數據，北京、上海與武漢等地已建立機器人訓練基地，在模擬零售、養老與智慧家居的場景中收穫標準化數據，進一步提升AI的泛化能力。



儘管中國在硬體產量與供應鏈上占優，但美國在物理AI領域仍具備不容忽視的優勢。美國在軟體研發、基礎研究、頂尖人才與高階晶片方面仍保持領先。特斯拉（TSLA－US）、Figure AI與Physical Intelligence等企業正專注於軟體突破，試圖以此抵消中國的硬體數量優勢。此外，中國在先進伺服電機等部分高階組件上，目前仍依賴外國供應商。



文章指出，中國的發展路徑正複製其在電動車產業的成功模式：透過早期國家支持創造需求，進而帶動生產規模與技術迭代。



文章強調，在硬體主導全球的時代，美國也需要藉鏡中國的經驗。美國需要扶持這一行業，與生產關鍵零件的盟友重建供應鏈，支持開源模式以加速機器人研發，可能透過逆向技術轉移和與中國企業成立合資企業來重新獲得製造技術，並在某些可以作為試驗場的領域部署美國機器人——首先從工廠車間開始。