社評：十五五規劃賦能香港再啟新篇

十四屆全國人大四次會議3月5日開幕 中評社北京3月6日電／十四屆全國人大四次會議3月5日開幕，提請大會審查的“十五五”規劃綱要草案備受關注。其中，規劃綱要草案專章對香港未來發展作出了重要部署。我們認為，這部分內容意涵深遠、分量厚重，既延續了中央對港方針政策的一貫性，又立足香港由治及興的新階段、國家現代化建設的新需求，對香港的角色定位、發展方向作出了清晰擘畫，賦予香港在國家發展大局中更為重要的使命，也為香港實現高質量發展指明了具體路徑，彰顯了中央對香港施展所長、貢獻中國式現代化建設的殷切期望。



回望“十四五”時期，香港歷經動蕩後快速撥亂反正、重回發展正軌，中央以專章明確香港“八大中心”定位，助力香港發展完成了“穩局固基、定位賦能”的階段性任務。而今，十五五規劃涉港篇章在繼承這一基礎上，實現了從“功能定位”到“生態構建”、從“政策支持”到“機制融合”、從“單向對接”到“雙向賦能”的升級，每一項部署都緊扣“一國兩制”方針，每一個舉措都對接香港發展實際，充分體現了中央治港的戰略定力與務實智慧。我們以為，面對百年未有之大變局加速演進、全球經濟格局深度調整的時代背景，這一部署不僅為香港抵禦風險、釋放潛力提供了堅強支撐，更讓香港在國家高水平對外開放、粵港澳大灣區建設中發揮不可替代的作用。



第一，強化“機制化”支撐，推動香港優勢從“單點突破”向“體系升級”轉型。



我們注意到，十五五規劃涉港內容的一個鮮明特點，是在“十四五”明確功能定位的基礎上，強化了對香港優勢領域的“體系化”培育和“機制化”支撐，這是中央對港支持方式的重要升級。規劃明確支持香港鞏固提升國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位，強化全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產及財富管理中心、國際風險管理中心功能，更首次提出“構建大宗商品交易生態圈和高增值供應鏈服務中心”，這一部署意味著香港的傳統優勢將不再是孤立的“單點強項”，而是形成相互支撐、協同發展的產業生態。



從實踐來看，香港作為全球金融中心，目前處理全球約80%的離岸人民幣結算業務，國際資產管理規模持續攀升，這些基礎優勢為產業生態升級提供了堅實支撐。而大宗商品交易生態圈的構建，不僅能彌補香港在高端貿易領域的短板，更能實現金融、貿易、物流的深度融合，讓香港從“貨物貿易中轉”向“貿易增值服務”升級，進一步強化全球資源配置能力。與此同時，“加快北部都會區建設”首次被寫入規劃，這一部署將香港的創科優勢與大灣區的產業轉化需求緊密綁定，讓國際創新科技中心從“定位”變為“實景”，實現“科研+產業+居住”的協同發展，為香港培育新的經濟增長點。我們認為，這種“體系化升級”的背後，是中央對香港發展規律的深刻把握，必將推動香港優勢得到更充分的發揮。



第二，以“互聯互通”為紐帶，讓香港成為大灣區融合發展的核心增長極。



十五五規劃將“互聯互通”作為深化粵港澳合作的核心抓手，這一部署緊扣香港由治及興的發展實際，契合香港融入國家發展大局的核心需求，讓香港的獨特優勢在大灣區融合中充分釋放，成為帶動區域協同發展的核心增長極。對香港而言，互聯互通不只是簡單的區域聯通，更是拓寬發展空間、激活產業潛力、實現民生共融的關鍵路徑，規劃中的每項舉措都與香港經濟發展、民生福祉緊密相連。



基礎設施的硬聯通，讓香港的樞紐優勢更具輻射力。規劃強調促進港口、機場和軌道交通協同發展，推進港深西部鐵路前期工作，與現有交通網絡形成閉環，實現香港與大灣區東西兩岸高鐵聯通閉環，升級“一小時生活圈”，讓香港市民往來內地更便捷。



產業與要素的軟融通，讓香港的產業優勢實現價值最大化。規劃推進香港與內地金融市場互聯互通、深化與內地產學研創新協同，對香港而言，這既進一步擴大了離岸人民幣業務空間，讓香港金融服務更好對接內地實體經濟需求；也將解決香港創科成果轉化的短板，尤其是前海南沙河套等重大合作平台與北部都會區形成聯動，讓香港的科研優勢與內地產業優勢相互補充，為香港產業升級築牢堅實支撐。



人心相融的深聯通，讓香港市民共享大灣區發展成果。規劃完善港澳居民在內地發展生活的便利政策，從就業創業到醫療教育的全方位保障，讓香港市民在大灣區擁有更多選擇。其中，“長者醫療券”“港澳藥械通”等舉措的落地實施，切實解決了香港市民的民生難題，為香港融入大灣區奠定了深厚的社會基礎。



我們認為，香港把握互聯互通的機遇，就是把握自身高質量發展的未來。以自身優勢為基礎，主動融入大灣區互聯互通格局，香港必能在區域融合中實現自身高質量發展的新突破，同時為大灣區打造世界級城市群貢獻獨特的香港力量。



第三，明確“雙向賦能”，指引香港在融入國家大局中實現自身發展。



值得關注的是，十五五規劃涉港篇章的核心邏輯，是實現“國家所需”與“香港所長”的深度對接，推動香港更好發揮“背靠祖國、聯通世界”獨特優勢，進而更好“服務祖國、輻射世界”，實現國家發展與香港繁榮的雙向賦能。規劃既支持香港鞏固自身優勢，打造國際高端人才集聚高地，又明確支持香港深度參與高質量共建“一帶一路”，發揮專業服務優勢協助內地企業“走出去”，同時發揮中西文明交流互鑒的重要窗口作用，這一系列部署勾勒出香港“立足香港、服務國家、面向世界”的發展格局。



從人才支撐來看，香港具備打造國際高端人才集聚高地的天然優勢，根據瑞士洛桑國際管理發展學院發布的相關報告，香港的人才競爭力在亞洲地區位居前列，一流的高校、簡單低稅制、高度國際化的營商環境，成為吸引全球高端人才的重要磁石。十五五規劃對這一方向的明確支持，不僅能為香港的產業升級提供人才保障，更能為國家科技自立自強、高水平對外開放輸送高端人才，實現“人才互通、優勢互補”。



從開放優勢來看，香港作為全球最自由的經濟體之一，與20多個經濟體簽訂自由貿易協定，這種獨特優勢讓香港得以成為國家對外開放的“橋頭堡”，既協助內地企業對接全球市場，又吸引全球資源參與國家發展，實現“雙向輸送、互利共贏”。



我們認為，“十五五”規劃涉港篇章的部署，既是中央對香港由治及興階段的精準賦能，也是香港實現高質量發展的重要契機。如今，國家藍圖已繪就，香港的發展新篇正待書寫——特區政府明確由行政長官親自領導跨部門工作組，待國家規劃綱要全文發佈後全速推進首個五年規劃的對接編制。我們也期待，香港首個五年規劃與國家規劃形成“國家藍圖”與“香港路徑”的無縫對接，立足香港實際，通過科學規劃與精準施策，推動香港與國家發展大局同頻共振，讓東方之珠持續煥發新的光彩，為中國式現代化建設貢獻更多香港之智、香港之力。