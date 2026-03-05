李義虎答中評：中國是亞太和平穩定錨

李義虎表示，中國始終發揮地區穩定錨作用，是亞太和平的核心支撑與最積極力量。（中評社 林艷攝） 中評社北京3月6日電（記者 林艷）十四屆全國人大四次會議3月5日上午在京開幕，全國人大外事委員會委員、北京大學台灣研究院院長、國際關係學院教授李義虎在人民大會堂接受中評社記者採訪，就中東局勢及地區安全啟示等議題分享了其觀察。他指出，當前世界呈現西亂東穩態勢，中東局勢持續動蕩。中國始終發揮地區穩定錨作用，是亞太和平的核心支撐與最積極力量。



李義虎表示，觀察當前中東局勢，需從政治層面與戰場進程兩個維度綜合研判。政治層面重點關注伊朗、美國、以色列的國際互動與政策反應；戰場進程既包括戰損情況，也包括戰鬥意志、持續韌性，戰場進程直接左右衝突走向與最終結局。受多重複雜因素影響，相關事態停火前景尚不明確，衝突很可能持續一段時間。



李義虎直言，美以此前設定的政權更迭目標並未實現，單純空襲難以達成改變一國政權的效果。伊朗內部局勢非常複雜，美以行動倉促且急功近利，試圖以短促突擊達成戰略目的。儘管行動在情報、科技運用等戰術層面準備周密、執行成功，但美國陷入一個典型誤區，即戰術成功，但戰略失敗。



關於中東事態如何收場，李義虎表示，伊朗高層已多次表態做好持久戰準備，衝突由美國開啟，但最終結局未必由美國單方面決定。



從地區安全格局看，李義虎認為，當前世界呈現西亂東穩態勢。亞太地區雖存在複雜矛盾與糾葛，但長期保持和平穩定。其中，中國始終發揮地區穩定器作用，是亞太和平的核心支撐與最積極力量，這也是中東亂局帶給維護台海和平穩定的重要啟示。



（後方支援助理記者：劉一瑋）