黃錦輝：研究建設“AI+政協”智慧平台

全國政協委員、香港中文大學工程學院副院長、香港立法會議員黃錦輝（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月6日電（記者 盧哲）全國政協十四屆四次會議其中一個香港組別的委員小組會議5日下午對港澳台和外國記者開放。全國政協委員、香港中文大學工程學院副院長、香港立法會議員黃錦輝在會議上發言表示，建議研究建設“AI+政協”智慧平台，透過人工智能技術提升提案辦理效率，為提案工作提供有力支撐，讓科技更好地服務民主協商。



黃錦輝對於政協提案工作提出三點思考。第一，近年來提案數量與質量持續提升，這既是政協履職成效的體現，但也難免加重提案辦的審核與處理壓力。建議研究建設“AI+政協”智慧平台，透過人工智能技術提升提案辦理效率，為提案工作提供有力支撐，讓科技更好地服務民主協商。



第二，今年是“十五五規劃”的開局之年，許多提案與此緊密相關。香港特區政府亦計劃首次制定本地五年規劃，並積極對接國家“十五五”。黃錦輝建議特區政府在制定規劃時，多加參考今年政協提案中的真知灼見，從而更好地融入國家發展大局，實現“一國兩制”下的協同共進。



第三，黃錦輝說，生成式人工智能在撰寫提案方面確有助益，值得各位同仁積極探索、善加利用，以提升工作效率與表達質量，但應用時必須謹慎。他建議避免依賴外國生成式人工智能工具，以減少信息安全與人工智能安全風險。同時，生成內容亦需嚴格審核，確保資料準確可靠，方能真正為提案工作增添助力。