快評：兩岸需要和解　“台獨”必受打擊

總理李強昨天在全國人大會議開幕會上作政府工作報告，強調堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決打擊“台獨”分裂勢力，反對外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。 中評社快評／總理李強昨天在全國人大會議開幕會上作政府工作報告，其中用一整段文字表述台灣問題，強調“堅決打擊‘台獨’分裂勢力，反對外部勢力干涉”。外界特別留意到“堅決打擊”四字，一些分析認為與去年政府工作報告表述同一內容所用的“堅決反對”有所不同。



從詞義上看，“反對”與“打擊”的確有些區別，主要在強度和動作層次上。“反對”側重於表達立場及態度上的不認同；“打擊”則有採取具體、積極的強制手段去消除、削弱、遏止特定的對象或行為之意。



台灣陸委會昨天就大陸政府工作報告涉台內容作出回應，認為相關表述延續“反獨、反干涉、促統、促融”，“這些內容跟過去基本上調性一致，除了文字稍有微調，看不出有重大的變化。”



無論是“堅決打擊”、或“堅決反對”，表述的都是同一立場，也是大陸在對台問題上常用的用詞。大陸對台大政方針是明確的、一貫的。迄今為止，大陸願意為和平統一創造廣闊空間，以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。



從2024年民進黨繼續執政以來，大陸打擊“台獨”的手段更多，強度更大，經濟上、軍事上都有更主動、更實質行動。兩岸需要和解，大陸留下了時間和空間；“台獨”必受打擊，這是歷史和現實的必然。雖說大陸對台大政方針長期保持不變，今次政府工作報告提出“堅決打擊”四字，在相關問題的表述上的確更加明確、更加嚴厲。