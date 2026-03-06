香港待售樓花9736夥　15個月最多

中評社香港3月6日電／即使特區政府預算案未有推出刺激樓市措施，發展商仍積極趁樓市向好加快賣樓步伐。地政總署上月接獲兩個中大型樓盤的預售申請，共涉2143個單位，按月增加逾60%。截至上月底，住宅樓花待批預售量升至9736個，創15個月新高。



大公報報導，上月新申請預售同意書的兩個樓盤，分別是華潤集團發展的長沙灣潤發倉重建項目，以及華懋夥港鐵合作發展的東湧喜東街8號牽引配電站上蓋項目。兩個樓盤以分期申請預售，共提交5份預售同意書。



潤發倉項目為第2至4期，分3份預售書申請，共提供1065夥。連同去年8月已申請預售的第1期在內，整個項目1至4期合共提供1572夥，預計於2028年11月至2029年2月分期落成。



東湧喜東街8號項目分兩期申請，共提供1078夥，預計2029年7月落成。上月新增申請預售單位急升至2143個，以首次申請計，是2024年4月以來，22個月的單月新高。



新地兩項目602夥獲批預售



去年全港賣樓最多的新地（00016），上月有兩個住宅項目獲批預售，分別是啟德天璽·海第2B期，以及荃灣橫窩仔街21號項目，共提供602夥。前者將於本月落成，後者預計明年4月落成。



新地加快建樓步伐，大幅提前兩個已申請預售樓盤的預計落成日期。古洞北新發展區鄉梓路29號第1期，原預計2028年8月落成，現提前至明年11月，提供642夥。元朗山邊村以東大型住宅項目第1A期，原預計2028年3月落成，現提前至明年12月，提供665夥。



經新入及批出增減後，截至上月底止該署處理待批預售書的住宅樓花單位升至9736個，按月增約18.8%，是2024年11月以來15個月新高。