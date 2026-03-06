大公：報告重大利好　抓住機遇加快由治及興

中評社香港3月6日電／大公報今天社評說，十四屆全國人大四次會議昨日隆重開幕。國務院總理李強作政府工作報告，以推動高質量發展為主題，突出開好局、強創新、惠民生，讓全世界感受到中國經濟砥礪前行的信心和決心。同日提交大會審查的“十五五”規劃綱要草案，圍繞經濟發展、創新驅動、民生福祉提出20項主要指標、四大方面戰略任務，為國家未來五年發展擘畫藍圖，也為香港推進由治及興注入強大動能。香港各界要充分認識到當前迎來的重大歷史機遇，進一步堅定信心，抓緊機遇，以時不我待、只爭朝夕的精神面貌，更好融入和服務國家大局，為國家高質量發展作出更大貢獻。



社評說，就各界高度關注的今年發展目標，政府工作報告給出答案：經濟增長4.5%－5%，在實際工作中努力爭取更好結果。在經濟總量邁過140萬億元新台階、內外環境複雜多變的背景下，這個增速顯示務實態度，也體現了實現目標的信心和底氣。增長目標設定更富彈性，也為調結構、防風險、促改革預留空間。財政政策由“積極”轉為“更加積極”，貨幣政策由“穩健”轉為“適度寬鬆”，傳遞明確信號。4%左右的赤字率、5.89萬億元的赤字規模、尤其是高達1.3萬億元的超長期特別國債，同時投向消費與基建，必將為中國經濟注入強大動能。



發展新質生產力對於推動高質量發展、增強經濟競爭力至關重要。習近平主席昨日下午參加江蘇代表團審議時，就抓好“十五五”經濟社會發展提出明確要求，經濟大省要在研究新情況、解決新問題上下功夫、出經驗，力爭在加強原始創新和關鍵核心技術攻關、搶佔科技制高點上實現新突破，在促進創新鏈產業鏈資金鏈人才鏈深度融合、推動科技成果高效轉化應用上探索新途徑，在優化提升傳統產業、培育壯大新興產業、超前布局未來產業上開創新局面，在進一步深化改革、破除制約新質生產力發展的體制機制障礙上取得新成果。習主席的重要講話為香港發展提供了重要指引。



今年政府工作報告中，“創新”和“改革”兩個詞共出現了75次，是高頻熱詞。在規劃今年政府工作任務時，報告提出要打造集成電路、航空航天、生物醫藥、低空經濟等新興支柱產業，培育發展未來能源、量子科技、具身智能等未來產業。又提出加快高水平科技自立自強，加強原始創新和關鍵核心技術攻關，提出推動科技創新和產業創新深度融合，建設粵港澳大灣區國際科技創新中心，打造世界級科技創新策源地。其中未來能源、智能經濟新形態、新基建工程等新詞，都是首次出現在政府工作報告中。



向改革要生產力，是中國奇跡的重要經驗。報告提出要深化重點領域改革，縱深推進全國統一大市場建設，出台地方政府招商引資鼓勵和禁止事項清單，深入整治“內捲式”競爭等改革措施，都具有很強的現實針對性。強化改革攻堅，深入破除體制機制障礙，必將大大增強高質量發展的動力活力。



對於密切關注兩會的港澳市民來說，政府工作報告和“十五五”規劃草案關於港澳的部分，同樣內容豐富、含金量十足。政府工作報告提出，要堅定不移貫徹“一國兩制”、“港人治港”、“澳人治澳”、高度自治方針，落實“愛國者治港”、“愛國者治澳”原則，提升港澳依法治理效能，促進港澳經濟社會發展。支持港澳更好融入和服務國家發展大局，發揮港澳背靠祖國、聯通世界獨特優勢和重要作用，促進香港、澳門長期繁榮穩定。在延續往年對香港要求的基礎上，提出了新形勢下的更高要求。



比如去年提到“深化國際交往合作”，今年則強調要“發揮港澳背靠祖國、聯通世界獨特優勢和重要作用”，意義內涵更加廣泛；去年提出“要維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序”，“支持香港、澳門發展經濟、改善民生”，今年則強調要“提升港澳依法治理效能，促進港澳經濟社會發展”，意味著香港已經實現由亂到治，憲制秩序得到維護，首次提出“提升依法治理效能”，是希望香港能在此基礎上積極作為，有效作為，發揮優勢，做出更大貢獻，同時也為特區政府推動良政善治、提高治理能力提供了黃金機會。



昨日公布的“十五五”規劃綱要草案，再次為港澳設置專章，除了重申中央治理港澳的原則、方針，還為香港詳細規劃了建設“十大中心”、“兩大樞紐”、“一個生態圈”和加快北都建設的發展藍圖，賦予更大的使命任務；還提出完善便利港澳居民在內地發展和生活、有序推進與內地金融市場互聯互通深化與內地產學研創新協同等政策舉措，為香港加快高質量發展、更好融入和服務國家發展大局做出戰略部署。



社評說，全國兩會是國家政治生活中的大事，“十五五”開局之年的全國兩會更具有非凡意義。對香港來說，這也是加快推進由治及興進程中的大事。發揮背靠祖國、聯通世界獨特優勢和重要作用，更好融入和服務國家發展大局，是中央對香港的期待，也是香港推動自身高質量發展、助力強國建設和民族復興的必由之路。



藍圖已繪就，行動正當時。列席全國人大會議開幕式的行政長官李家超表示，“十五五”開局之年對“一國兩制”實踐具有重要意義。他會領導特區政府主動對接國家“十五五”規劃，盡快完成香港首份五年規劃編制，對香港發展作出更具宏觀性、戰略性和前瞻性的部署。香港各界高度關注兩會，各行業都在思考如何更好融入和服務國家發展大局。接下來，各界要深入學習領會兩會精神以及“十五五”規劃要求，充分抓住重大歷史機遇，推動香港高質量發展，為強國建設、民族復興偉業作出更大貢獻。